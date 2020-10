TSE-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:

Kurzprofil Newmont Goldcorp Corp.:



Newmont Goldcorp Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (29.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont Goldcorp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Newmont Goldcorp Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Die Zahlensaison sei eröffnet und bislang könnten die Gold-Konzerne operativ überzeugen. Die Minen seien gestern in den Abwärtsstrudel des Goldpreises geraten. Dennoch: Bei einem Goldpreis von 1.800 bis 1.900 USD würden die Produzenten prächtig verdienen und sich mehr und mehr zu Cashflow-Stories entwickeln. Die Bewertung der Minen sei weiterhin extrem günstig. Offensichtlich sei der gesamte Finanzsektor aktuell extrem nervös, was nicht nur an den steigenden Covid-19-Zahlen liege, sondern auch an der bevorstehenden US-Wahl Die Zahlen der Nummer eins der Goldbranche kämen erst heute am frühen Nachmittag.Analysten würden bei Newmont Goldcorp von einem Gewinn von 0,83 USD je Aktie ausgehen, der Umsatz (bei Goldproduzenten eher von untergeordneter Bedeutung) solle bei 3,24 Mrd. USD liegen. Die Goldproduktion solle sich im dritten Quartal auf 1,52 Mio. Unzen summiert haben. Auch hier gelte: Der größte Unsicherheitsfaktor sei in den Augen des "Aktionärs", ob die Minen rasch genug nach dem Lockdown wieder hätten hochgefahren werden können, um das Produktionsziel zu erreichen. Die Flüsterschätzungen, die für Newmont Goldcorp herumgereicht würden, lägen sogar noch etwas höher. Der Markt gehe hier von einem Gewinn von 0,90 USD je Aktie aus, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:50,69 Euro +1,32% (29.10.2020, 12:36)