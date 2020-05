TSE-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:

93,47 CAD +3,66% (14.05.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:

66,46 USD +4,02% (14.05.2020, 17:37)



ISIN Newmont Goldcorp-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont Goldcorp-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont Goldcorp-Aktie Deutschland:

NMM



NYSE-Ticker-Symbol Newmont Goldcorp-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Goldcorp Corp.:



Newmont Goldcorp Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (14.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont Goldcorp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Newmont Goldcorp Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Der Goldpreis pendele weiter um die Marke von 1.700 USD. Aber auch wenn der gestrige Tag einer Achterbahnfahrt geglichen habe, allmählich würden die Bullen wieder auf den 1.720-USD-Bereich bei Gold schielen. Ein Ausbruch darüber wäre ein erstes Signal, dass ein Rally in Richtung 1.800 USD in Gang sein könnte. Derweil gebe es gute Nachrichten für die Goldminenbetreiber - und die kämen aus Mexiko.Die mexikanische Regierung habe das Minengeschäft als essentiell eingestuft. Die Minen könnten nun Schritt für Schritt wieder öffnen. Newmont Goldcorp habe erklärt, grünes Licht für die Wiedereröffnung der Penasquito-Mine in Mexiko. Die Mine solle ab dem 18. Mai wieder hochgefahren werden. Newmonts CEO Tom Palmer rechne damit, dass es rund zwei Wochen dauern werde, bis die Mine wieder ihre volle Kapazität erreichen werde. Auch andere Konzerne, u.a. Coeur Mining, hätten angekündigt, dass sie ihre Minen wiedereröffnen wollten. Das beende die Leidenszeit der in Mexiko tätigen Minenkonzerne. Bereits Anfang April habe die mexikanische Regierung den Shutdown angeordnet. Die Konzerne hätten daraufhin die Minen schließen müssen. Das dürfte die Zahlen für da zweite Quartal noch deutlich beeinflussen.Die Welt versuche aktuell Schritt für Schritt zur Normalität zurückzufinden. Ob und wann es noch einmal eine zweite Welle geben werde, vermöge derzeit niemand mit Sicherheit zu sagen. Die meisten Länder hätten Bergbau mittlerweile als essentiell für die Gesellschaft beziehungsweise die Wirtschaft eingestuft. Aktuell scheine die Branche damit aus dem Schneider zu sein. Und das bedeute: Ab Juni sollten die Konzerne in vollem Umfang vom Goldpreisanstieg profitieren. Das dürfte bei den meisten Konzernen für einen starken Cashflow sorgen. Newmont Goldcorp als weltweit größter Goldproduzent werde von Goldpreisen über 1.700 USD deutlich profitieren. Die Newmont Goldcorp-Aktie bleibe ein Favorit des "Aktionärs" unter den großen Goldproduzenten, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.05.2020)Börsenplätze Newmont Goldcorp-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:61,52 Euro +4,13% (14.05.2020, 17:51)