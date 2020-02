Tradegate-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:

Kurzprofil Newmont Goldcorp Corp.:



Newmont Goldcorp Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (29.02.2020/ac/a/n)



Die Minenaktien seien zuletzt in den Sog der Standardaktien geraten. Das Motto: Panik. Niemand möchte mehr risikobehaftetet Assets haben. Gekauft worden seien vermeintlich sichere Häfen wie der Schweizer Franken oder auch der japanische Yen. Der Abwärtsdruck habe sich noch einmal verstärkt, als es am Nachmittag in Kanada zu technischen Problemen beim Handel an der TSX gekommen sei. Der Handel sei schließlich 40 Minuten früher beendet worden. Das wiederum habe einige Investoren dazu veranlasst, Aktien über die OTC zu verkaufen.Auch die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Newmont Goldcorp sei stark unter Druck geraten. Das Papier habe kräftige Kursverluste hinnehmen müssen. Die erste Auffanglinie lige nun im Bereich 45,50 USD. Darunter lägen aber auch noch einige Unterstützungen, die greifen könnten. Und trotz kurzfristigem Abwärtsdruck müsse man bedenken, daß sich die Newmont Goldcorp-Aktie sehr weit nach oben von der 200-Tage-Linie entfernt habe. Eine Korrektur falle dann eben heftig aus. Die Chancen auf eine Gegenbewegung in den kommenden Tagen seien aber da. Und die könnte die Aktie sogar bis ans alte Hoch bringen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.02.2020)