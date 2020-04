TSE-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:

68,27 CAD +3,56% (02.04.2020)



NYSE-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:

48,23 USD +3,79% (02.04.2020)



ISIN Newmont Goldcorp-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont Goldcorp-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont Goldcorp-Aktie Deutschland:

NMM



NYSE-Ticker-Symbol Newmont Goldcorp-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Goldcorp Corp.:



Newmont Goldcorp Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (03.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont Goldcorp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Goldproduzenten Newmont Goldcorp Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Minen in Nordamerika hätten sich gestern freundlich präsentiert. Die großen Produzenten hätten sich weiter nach oben gearbeitet. Doch es gebe jede Menge Gegenwind aktuell - nicht nur der Insiderverkauf bei Barrick Gold durch Chariman John Thornton werfe einige Fragezeichen auf. Auch die Minenschließungen seien nach wie vor ein großes Thema. Jetzt treffe es erneut Newmont Goldcorp. Der weltgrößte Goldproduzent habe bereits vier Minen vorübergehend schließen müssen. Gestern habe sich Nummer 5 dazu gesellt.Die Penasquito Mine in Mexiko müsse bis Ende April schließen. Natürlich stehe auch diese Schließung wie alle anderen Minenschließungen, die in den vergangenen Tagen über die Ticker gelaufen seien, in engem Zusammenhang mit dem Covid 19 Virus. Aktuell treffe es besonders die in Mexiko tätigen Konzerne hart. Die Regierung habe ein Mandat erlassen, dass alle Geschäfte, die nicht essentiell zum Leben seien, bis 30. April schließen sollten. Fortuna Silver habe bereits große Sparmaßnahmen über alle Bereiche hinweg angekündigt. Der Konzern habe beispielsweise schon die Arbeiten an der neuen Lindero-Mine in Argentinien deutlich zurückfahren müssen. All das seien sicherlich Dinge, mit denen kein Gold- oder Silberproduzent gerechnet habe. Und fairerweise: Auch nicht unbedingt habe rechnen können. Vielen Konzernen breche der Cashflow weg.Die Minenaktien seien schon anfangs mit den Standardaktien eingebrochen. Anleger hätten ein solches Szenario bereits eingepreist. Doch die große Frage sei: Wie lange würden die Minenschließung anhalten? Und wer werde noch betroffen sein? Bislang sei beispielsweise Australien verschont und auch Barrick Gold habe durch die US-Minen einen Vorteil. Könnten die Minen tatsächlich nach der verordneten Zwangspause wieder hochgefahren werden, oder würden Anschluss-Schließungen drohen. Falls das der Fall ist, dann könnten einige Konzerne tatsächlich in finanzielle Probleme geraten, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.04.2020)Börsenplätze Newmont Goldcorp-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:44,995 Euro +1,11% (03.04.2020, 12:14)