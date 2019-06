Tradegate-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:

Kurzprofil Newmont Goldcorp Corp.:



Newmont Goldcorp Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzent der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (24.06.2019/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Newmont Goldcorp-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Newmont Goldcorp Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Die Newmont Goldcorp-Aktie befinde sich aktuell in einer extrem spannenden Ausgangslage. Seit Sommer 2016 bilde der Titel aus charttechnischer Sicht eine klassische Korrekturflagge (obere Begrenzung akt. bei 40,26 USD) aus. Innerhalb dieses Konsolidierungsmusters habe der Titel nun aber bereits einen wichtigen Kumulationswiderstand vor der Brust. Gemeint sei die Kombination aus der 38-Monats-Linie und dem Abwärtstrend seit April 2018 (akt. bei 36,55/36,92 EUR). Bei 37,57 USD bzw. 38,10 USD sei zudem ein Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements angesiedelt. In der Konsequenz entstehe hier ein echtes Barrierenbündel. Da bei einem Lüften des beschriebenen Deckels zudem ein kleiner Doppelboden abgeschlossen wäre, diene eine solche Weichenstellung nach Erachten der Analysten als früher Vorbote dafür, dass auch die eingangs beschriebene Flagge aufgelöst werden sollte. Rein rechnerisch ergebe sich im Erfolgsfall ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 8,50 USD, so dass das Mehrjahreshoch vom August 2016 (47,22 USD) wieder ins Blickfeld rücke.Im Ausbruchsfall bietet sich der oben genannte langfristige Durchschnitt als "Schutz" vor einem "false break" auf der Oberseite an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 24.06.2019)