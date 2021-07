NASDAQ-Aktienkurs Newegg Commerce-Aktie:

67,57 USD +148,42% (07.07.2021, 22:00)



ISIN Newegg Commerce-Aktie:

VGG6483G1000



WKN Newegg Commerce-Aktie:

A3CQVK



Ticker-Symbol Deutschland Newegg Commerce-Aktie:

J8D



NASDAQ-Symbol Newegg Commerce-Aktie:

NEGG



Kurzprofil Newegg Commerce Inc.:



Newegg Commerce Inc. (ehemals Lianluo Smart Ltd.) (ISIN: VGG6483G1000, WKN: A3CQVK, Ticker-Symbol Deutschland: J8D, NASDAQ-Symbol: NEGG) vertreibt und bietet Kundendienstleistungen für medizinische Geräte in China über ihre Tochtergesellschaften Beijing Dehaier Medical Technology Co. Limited (BDL) und Beijing Dehaier Technology Limited (BTL). Das Unternehmen vertreibt über seine Tochtergesellschaften und sein verbundenes Unternehmen medizinische Markengeräte. Außerdem besitzt Newegg Commerce die Vertriebsrechte für eine Reihe von internationalen Anbietern von medizinischen Geräten. (08.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newegg Commerce-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Newegg Commerce Inc. (ISIN: VGG6483G1000, WKN: A3CQVK, Ticker-Symbol Deutschland: J8D, NASDAQ-Symbol: NEGG) unter die Lupe.Das Papier des IT-E-Commerce-Spezialisten habe in nur sechs Handelstagen um über 500% (!) zugelegt. Allein am Mittwoch sei es um 148% (!) nach oben gegangen. Die Newegg Commerce-Aktie stehe seit einigen Tagen im Fokus von Reddit-Tradern. Anleger sollten hier weder auf fallende Kurse spekulieren noch auf den fahrenden Zug aufspringen, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.07.2021)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Newegg Commerce-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Newegg Commerce-Aktie:47,00 EUR 0,00% (08.07.2021, 14:13)