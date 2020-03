Anleger setzten die New Relic-Aktie daher auf die Watchlist und beobachten die weitere Entwicklung, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.03.2020)



Kurzprofil New Relic Inc.:



New Relic Inc. (ISIN: US64829B1008, WKN: A12FNA, Ticker-Symbol: 2NR, NYSE-Symbol: NEWR) bietet Software-Services an. Das Unternehmen wurde im September 2007 von Lewis Cirne gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, USA. (26.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - New Relic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von New Relic (ISIN: US64829B1008, WKN: A12FNA, Ticker-Symbol: 2NR, NYSE-Symbol: NEWR) unter die Lupe.Das auf Application-Performance-Management (APM)-Lösungen spezialisierte Start-up New Relic biete seinen Kunden umfassende Software zur Kontrolle der Systemstabilität von Cloud-Plattformen an. Aufgrund der gesammelten Daten könne dem Anwender in Echtzeit angezeigt werden, wie der überwachte Prozess ablaufe und an welcher Stelle sich Probleme ergeben würden. Der User könne auf diese Weise auf Unregelmäßigkeiten reagieren, bevor im Kunden-Support die Telefonleitungen glühen würden.Ein derart umfassendes und verständliches Überwachungsprogramm sei für Unternehmen Gold wert. Entsprechend werde investiert - und New Relic profitiere.Wie New Relic bereits am 4. Februar mitgeteilt habe, sei der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 23 Prozent auf 153 Mio. Dollar geklettert. Außergewöhnliche Ereignisse oder Einmalfaktoren ausgenommen, habe New Relic einen Gewinn von drei Millionen Dollar (Non-GAAP-Basis) erwirtschaftet.Darüber hinaus habe sich das Unternehmen auch personell verstärkt. Mit Bill Staples von Adobe, Dimitri Chen von Dell und dem zuvor bei SITAONAIR tätigem Gregory Ouillon seien im dritten Quartal drei weitere Führungskräfte zu New Relic gewechselt.Für das Gesamtjahr rechne New Relic mit einem Nettogewinn von 19 bis 25 Mio. Dollar, bei einem Umsatzanstieg von 24 Prozent auf 596 Mio. Dollar. Im Vorjahr habe New Relic noch einen Verlust von 40,9 Mio. Dollar erwirtschaftet.Aus charttechnischer Sicht habe die Gegenbewegung bereits gestartet. Nach den herben Kursverlusten im Zuge des globalen Ausverkaufs peile die New Relic-Aktie nun die 50-Dollar-Marke an. Könne diese Hürde genommen werden, liege der nächste Widerstand bei 55 Dollar. Langfristiges Kursziel der Erholungsbewegung sei die 70-Dollar-Marke.Bei New Relic handle es sich um einen spannenden Player im APM-Bereich. Die Wachstumsstory sei weiterhin intakt, zudem würden sich angesichts des durch Coronavirus bedingten verstärkten Internetkonsums und des erstarkten operativen Geschäfts goldene Zeiten am Horizont abzeichnen.