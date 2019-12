Die Schwarze Null werde kippen, die Schuldenbremse nicht, das ist unsere vierte These, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Die SPD werde sich mit einigen Ausgabenplänen durchsetzen, wodurch die Große Koalition dieses Jahr noch überlebe. Der Wachstumseffekt werde aber begrenzt sein. Deutschland habe zwar einen großen fiskalpolitischen Spielraum und einen Investitionsbedarf, der von einigen Wirtschaftsinstituten auf 450 Mrd. Euro taxiert werde, aber der Mut für ein groß angelegtes Infrastrukturprogramm fehle. Global sei im Übrigen auch nicht mit größeren staatlichen Konjunkturprogrammen zu rechnen. In den USA sei der politische Spielraum für Mehrausgaben angesichts der anstehenden Präsidentschaftswahlen begrenzt, in China möchte man keine neue Schuldenorgie feiern und nur in Japan ist man offensichtlich bereit, mehr Geld in die Hand zu nehmen.



Fünftens, dem Dealmaker des Jahrzehnts, US-Präsident Donald Trump, werde ein umfassendes Handelsabkommen mit China nicht gelingen. Es bleibe bei dem so genannten Phase I-Abkommen. Denn bei diesem Konflikt gehe es um tieferliegende Probleme als den Handel, es gehe um technologische Vorherrschaft und um wirtschaftliche und militärische Hegemonie. Diese Konfrontation werde die Welt noch Jahrzehnte lang beschäftigen. Angesichts des in den USA anstehenden Wahlkampfes werde der US-Präsident trotz des bereits verkündeten Abkommens immer wieder China verbal angreifen. Auch die EU werde nicht verschont werden, aber auf Autozölle werde Trump verzichten, weil er mittlerweile verstanden habe, dass amerikanische Unternehmen wie Google und Co. viel Geld in der EU verdienen würden und die USA daher nicht immun gegen EU-Maßnahmen sei. Darüber hinaus bleibe der internationale Handel ein Thema für die Märkte. Mit der kürzlich erfolgten Schach-Matt-Setzung der Welthandelsorganisation (WTO) - die Organisation verfüge aufgrund von US-Personalblockaden nicht mehr über ein funktionierendes Berufungsgericht - würden Handelskonflikte generell zunehmen.



An sechster Stelle sei das Stichwort Brexit zu nennen. Er komme. Formal am 31. Januar 2020, dafür werde Premierminister Boris Johnson mit seiner kürzlich errungenen satten Parlamentsmehrheit sorgen. Dann komme eine Übergangsphase, die nach dem Wunsch von Johnson nur bis zum 31. Dezember dauere und genutzt werden solle, um ein Freihandelsabkommen mit der EU abzuschließen. Kleiner Haken an der Sache: Das Verhandeln von Freihandelsabkommen dauere, wenn es richtig schnell gehe, erfahrungsgemäß drei Jahre, mit dem südamerikanischen Mercosur habe es 20 Jahre gedauert. Von einem Abkommen, das innerhalb von zwölf Monaten ausgehandelt worden sei, sei in den Propyläen der Weltgeschichte nichts dokumentiert. Man könnte auch sagen: Wenn Johnson es darauf anlege, könnte ihm doch noch ein harter Brexit gelingen. Werde er aber nicht, sondern einen guten Grund finden, die Verhandlungszeit zu verlängern. Einziger Zweck dieser Selbstverpflichtung sei es wohl, seine Verhandlungsmacht gegenüber der EU zu stärken, was ihm möglicherweise auch gelinge. Der tatsächliche Brexit mit allen wirtschaftlichen Konsequenzen folge aber nicht in diesem Jahr.



Wer könnte sonst noch Ärger machen? Italien sei da einer der üblichen Verdächtigen. Unsere siebte These ist, dass es in Italien 2020 dennoch ruhig bleibt, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Zwar sei die derzeitige Regierung von Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten zerstritten, Oppositionsführer Matteo Salvini der beliebteste Politiker im Land und die Regionalwahlen dürften der Fünf-Sterne-Bewegung eine schwere Niederlage bereiten. Aber solange Salvini nicht an die Macht komme, sei das eine innenpolitische Angelegenheit, die nicht auf die Stabilität der Eurozone und der EU ausstrahle. Sicher, es sei grundsätzlich eine mutige Behauptung, das eine Regierung in Italien länger als ein Jahr halte. Jedoch hätten beide derzeit herrschenden Parteien, die sich gerade auf einen Haushalt für das kommende Jahr geeinigt hätten, keinen Anreiz, Neuwahlen zu beschließen, die regulär erst 2023 stattfinden sollten. Wichtigstes Risiko: Salvini gelinge es, Abgeordnete der Regierungsparteien abzuwerben und auf diese Weise den Sturz der Regierung zu bewerkstelligen. Vielleicht ein Szenario für 2021.



Als achte These den Wahlausgang in den Vereinigten Staaten zu prognostizieren, wäre etwas verfrüht. Noch stehe gar nicht fest, wer gegen Donald Trump antreten werde. Klar sei aber, dass die US-Präsidentschaftswahlen ein beherrschendes Thema im kommenden Jahr sein würden. Anfang März, wenn der so genannte Super Tuesday stattfinde, könnte sich entscheiden, wer von den demokratischen Kandidaten ins Rennen um die Präsidentschaft geschickt werde. Links orientierte Kandidaten wie Elizabeth Warren und Bernie Sanders würden die meisten Marktteilnehmer nervös machen, konservative Präsidentschaftsbewerber wie Joe Biden und Michael Bloomberg hingegen beruhigen. Die Twitter (ISIN US90184L1026/ WKN A1W6XZ)-Maschine des Präsidenten werde in jedem Fall auf Hochtouren laufen und die Marktteilnehmer beschäftigen.



Ein Aktienmarktcrash, ein Ausverkauf von US-Unternehmensanleihen, vor dem schon im vergangenen Jahr der Internationale Währungsfonds gewarnt habe, oder ein Wachstumseinbruch in China, all das und noch viel mehr sei möglich. Unsere letzte These lautet daher: Schwarze Schwäne gibt es immer wieder, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Aber man solle sich davon nicht verrückt machen lassen. (Ausgabe vom 19.12.2019) (20.12.2019/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wir versuchen, mit neun Thesen für 2020 ein wenig Orientierung zu geben, wohlwissend, dass der Blick in die Kristallkugel stets getrübt ist, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Man kenne das Sprichwort: Erstens komme es anders und zweitens als man denke. Trotzdem würden Investoren regelmäßig versuchen, mehr Klarheit über die Zukunft zu erhalten, in diesem Fall über das bald beginnende Jahr 2020. Das liege wohl in der Natur des Menschen und der möchten sich auch die Analysten der Hamburg Commercial Bank nicht entziehen und würden sich die Frage stellen, was also im nächsten Jahr auf uns zukomme.Erstens, die Weltwirtschaft versinke nicht in einer Rezession, aber es werde bis zum zweiten Halbjahr 2020 dauern, bis die globale Aktivität wieder etwas mehr Fahrt aufnehme. Im Gesamtergebnis komme man auf ein ähnlich schwaches Wachstumstempo wie im laufenden Jahr von rund 3%. Deutschlands Wachstumspfad sei ähnlich, allerdings auf einem deutlich niedrigeren Niveau von nur 0,6%.Dritte These: Die Notenbanken würden nicht mehr die erste Geige spielen. Der schwache Wachstums- und Inflationsausblick werde zwar dafür sorgen, dass die Notenbanken die geldpolitischen Zügel locker lassen oder sogar wie die US-FED zu weiteren stimulierenden Maßnahmen greifen würden. Aber im Grunde genommen sei das Munitionslager der Zentralbanken leer. Die Europäische Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde werde daher auf der politischen Ebene von den Regierungen mehr Aktivität einfordern. Jetzt seien Fiskalpolitik, Strukturreformen und mehr europäische Integration notwendig, nur sie könnten für mehr wirtschaftliche Dynamik sorgen.