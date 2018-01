Für die Eurozone prognostiziere die NORD/LB 2018 ein Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent. Auffallend sei, dass sich innerhalb der Währungsunion eine zunehmende konjunkturelle Konvergenz einstelle, die Wachstumsraten der einzelnen Länder sich also angleichen würden. Unter den fünf größten Volkswirtschaften hätten 2017 Spanien und die Niederlande die höchsten Expansionsraten aufgewiesen, auch Deutschland habe ein überproportional hohes Wirtschaftswachstum verzeichnet. In Frankreich und Italien bleibe die konjunkturelle Dynamik dagegen weiterhin unterdurchschnittlich, auch wenn das Wachstum dort die höchsten Werte seit dem letzten Konjunkturhoch 2010/11 erreicht habe.



Für Deutschland würden die NORD/LB-Volkswirte für 2018 mit einem sehr kräftigen Wirtschaftswachstum von 2,6 Prozent rechnen. Die Aussichten für den privaten Konsum würden angesichts der steigenden Beschäftigung weiter positiv bleiben. Da die Kapazitäten immer stärker ausgelastet seien, dürften auch die Investitionen der Unternehmen weiter zunehmen. Der Export werde 2018 von der erhöhten weltwirtschaftlichen Dynamik profitieren. Die für Deutschland zu expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie eine erwartete expansivere Wirkung der Fiskalpolitik würden den Konjunkturaufschwung zusätzlich befeuern. Bei den Verbraucherpreisen sei die zunehmende Überauslastung der gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten allerdings noch nicht angekommen. Die deutsche Inflationsrate werde daher 2018 weiterhin unter 2,0% bleiben.



Auch für Niedersachsen erwarte die NORD/LB für das neue Jahr eine starke konjunkturelle Dynamik. Getragen werde das Wirtschaftswachstum maßgeblich von der sehr guten Verfassung der niedersächsischen Industrie, die von einem ausgesprochen dynamischen Auslandsgeschäft profitiere. Auch die Entwicklung in der Bauwirtschaft dürfte das Wachstum weiter stützen. Insgesamt sehe die NORD/LB das reale BIP-Wachstum 2018 in Niedersachsen bei 2,6 Prozent, nachdem es 2017 bei 2,2 Prozent gelegen haben dürfte.



Mit Blick auf die Zinsentwicklung würden die NORD/LB-Volkswirte prognostizieren, dass die Geldpolitik der EZB angesichts weiterhin niedriger Inflationsraten bis ins Jahr 2019 hinein extrem expansiv bleiben werde. Die kurzfristigen Zinsen würden daher auf absehbare Zeit im Niedrig- bis Negativbereich bleiben. Die Langfristzinsen dürften dagegen sukzessive etwas ansteigen. Zum Jahresende 2018 gehe die NORD/LB davon aus, dass die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe bei rund 1,00% liegen werde. (10.01.2018/ac/a/m)





