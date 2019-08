Alle drei großen US-Aktienindices (S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0), Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420), NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427)) hätten am Dienstag ihre mehrtägige Verlustserie durchbrechen und Zuwächse zwischen 1,21% und 1,139% erzielen können. Das Stimmungsbild bleibe fragil und der Handelsstreit dürfte weiterhin das zentrale Thema an den Märkten bleiben. Der Druck auf Trump (und China) steige jedoch, um die Anleger nicht weiter zu verunsichern und diese in risikoarme Vermögenswerte zu drängen.



In Europa bestehe weiterhin das Risiko eines chaotischen Brexits. Nur wenige Monate vor dem offiziellen EU-Austrittstermin Großbritanniens (31. Oktober) scheine der Brexit-Prozess weiter festzustecken. Michael Gove, der für die Planung des "harten" Brexits verantwortliche Minister, habe am Dienstag die EU beschuldigt, den bisherigen Deal nicht neu verhandeln zu wollen. Die Sprecherin der Europäischen Kommission, Annika Breidthardt, habe wiederum vor Journalisten in Brüssel gesagt, dass das bisherige Abkommen, das bestmögliche sei.



Wichtigster Streitpunkt bleibe die Grenzfrage Irlands (sog. Backstop), bei der die Briten besorgt seien, in den EU-Strukturen gefangen zu bleiben. Gegner des neuen EU-feindlichen Premierministers Boris Johnson würden planen, der Bedrohung eines "No-Deal"-Szenarios entgegenzuwirken. GBP/USD habe in den letzten Monaten immer weiter an Boden verloren und bewege sich seit einigen Handelstagen seitwärts zwischen 1,21 und 1,22. Im heutigen frühen Handel notiere das Paar bei 1,2172.



Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe am Dienstag zusammen mit der Wall Street einen Rebound erfahren, und am Mittwochmorgen würden die Bullen versuchen, die Erholung auszuweiten. Der ungelöste Handelsstreit sowie die trüben Aussichten für die Eurozone - insbesondere für den Fertigungssektor - könnten die Risikobereitschaft belasten. Technisch gesehen habe der Markt einiges aufzuholen, sodass in naher Zukunft beurteilt werden müsse, ob es sich nur um eine Aufwärtskorrektur handle oder weitere Verluste drohen würden. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiere der deutsche Leitindex etwas oberhalb von 11.700 Punkten. (07.08.2019/ac/a/m)







Die PBOC versuche den stark unter Druck geratenen Yuan zu stabilisieren, um die jüngst entfachten Sorgen um einen Währungskrieg zu besänftigen. Die Zentralbank strebe hierbei ein Gleichgewicht zwischen mehr Flexibilität für die inländische Währung und der Verhinderung eines Teufelskreises aus Abwertung und Kapitalflucht an, habe es in einem Bloomberg-Bericht geheißen. US-Wirtschaftsberater Larry Kudlow habe am Dienstag zudem gesagt, dass Trumps Regierung weitere Verhandlungsgespräche mit China führen wolle und weiterhin beabsichtige, im September eine chinesische Delegation zu empfangen.