Die Genehmigung sei Teil der ersten Phase des US-Handelsabkommens, das Anfang des Jahres von den USA und China unterzeichnet worden sei und in dem sich China verpflichtet habe, seine Finanzmärkte in Höhe von 45 Bio. US-Dollar für ausländische Firmen zu öffnen. Andere US-Kartenunternehmen könnten American Express bald folgen. MasterCard (ISIN US57636Q1040/ WKN A0F602) habe seine erste Genehmigung im Februar erhalten, während Visa (ISIN US92826C8394/ WKN A0NC7B) langsamer vorankomme. Die im Rahmen der ersten Phase vorgesehene Öffnung beschränke sich nicht auf Zahlungen, sondern gelte auch für Dienstleistungen im Versicherungs-, Vermögensverwaltungs- und Investment-Banking-Bereich.



Einige Zyniker würden sagen, dass die jetzige Öffnung des Zahlungsmarktes für ausländische Unternehmen kein großes Opfer für China sei, da dieser Markt bereits gut entwickelt sei und von lokalen Anbietern dominiert werde. Gleiches gelte allerdings oft auch, wenn chinesische Unternehmen in den USA Fuß fassen möchten.



Chinas Bereitschaft für eine Öffnung sei mehr als nur eine Geste. Das Land sei auf dem Weg seine Finanzmärkte in dieser Hinsicht zu liberalisieren und ändere die Regeln entsprechend schnell. So könne beispielsweise seit dem 1. Januar 2020 jede ausländische Versicherungsgesellschaft in China über hundertprozentige Tochtergesellschaften Geschäfte abwickeln und brauche keinen lokalen Partner mehr.



Wenn es um neue Anleiheemissionen und Börsengänge in Hongkong gehe, könne man bereits jetzt feststellen, dass internationale Banken, und insbesondere amerikanische Banken, die Gunst staatlicher Emittenten genießen würden.



Dieser Trend gehe über die Finanzmärkte hinaus, da China in vielen Sektoren US-Investoren begrüße – Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T), das eine große Fabrik gebaut habe, um den lokalen Markt zu bedienen, sei ein gutes Beispiel dafür - und die ausländischen Direktinvestitionen aus den USA in China nach wie vor erheblich seien. Gleichzeitig hätten die Maßnahmen der US-Regierung gegen chinesische Investitionen in den USA zu einem Einbruch bei diesem Engagement geführt. (22.06.2020/ac/a/m)







Hong Kong (www.aktiencheck.de) - Letzte Woche erhielt American Express (ISIN US0258161092/ WKN 850226) von den chinesischen Behörden die Genehmigung künftig Bankkartenzahlungen in China abzuwickeln, so Guillaume Dhamelincourt, Business Development-Product Specialist, JK Capital Management Ltd., ein Unternehmen der La-Française-Gruppe von JK Capital Management Ltd.Das US-Unternehmen sei der erste ausländische Kreditkartenkonzern, dem erlaubt worden sei, RMB (Chinesischer Renminbi)-Transaktionen in China zu verarbeiten. Die Lizenz sei von Chinas Zentralbank People's Bank of China an das Joint Venture von American Express in China, Express (Hangzhou) Technology Services, vergeben worden. Gemäß den Bedingungen der Genehmigung müsse das Unternehmen den Betrieb innerhalb von sechs Monaten aufnehmen.Im Jahr 2018 sei Chinas Markt für Bankkarten-Abwicklungen 27 Bio. US-Dollar schwer gewesen. Davon hätten Online-Transaktionen rund 8,4 Bio. US-Dollar ausgemacht. Express (Hangzhou) Technology Services beabsichtige sowohl Online- als auch Offline-Zahlungstransaktionen durchzuführen. Allerdings dürfte es wahrscheinlich alles andere als einfach werden. Der Wettbewerb werde für den neuen Marktteilnehmer hart.