Sämtliche Zentralbanken hätten ihre Prognosen immer wieder unter dem Hinweis auf diese Unsicherheiten entsprechend vorsichtig formuliert. Die in Europa aktuell wieder leicht besseren Wachstumsziffern könnten durch die erneute Eskalation erneut ins Wanken geraten. Entsprechend seien auch die Frühjahresprognosen der Europäischen Kommission wieder in Frage gestellt. Die jüngsten Erholungstendenzen in der Eurozone könnten durch neue Strafzölle und einen damit verbundenen Nachfragerückgang im asiatischen Wirtschaftsraum ganz schnell wieder zunichte gemacht werden. Natürlich wäre auch die US-Wirtschaft in weiterer Folge von den negativen Auswirkungen betroffen. Größere Bewegungen bei EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) seien bislang ausgeblieben, obwohl der Abwärtstrend nach wie vor intakt sei. (08.05.2019/ac/a/m)



