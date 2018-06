Linz (www.aktiencheck.de) - Das Leiden der CEE-Währungen geht nicht zu Ende, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Der Ungarische Forint (HUF) sei gegenüber dem EUR am schwächsten seit der EUR-Einführung 1999. Nur seit Jahresbeginn habe EUR/HUF um fast 6% zugelegt, obwohl die ungarische Wirtschaft boome. Letzte Woche habe die Nationalbank eine Straffung der Geldpolitik im Verlauf des nächsten Jahres angesichts des schwachen HUF und des daraus resultierenden Inflationsrisikos angekündigt. Nicht nur die ungarische Währung schwächele: Der Polnische Zloty habe gegenüber dem EUR seit Jahresanfang bereits ca. 4,5% verloren. Und EUR/CZK habe gestern, trotz der Großteiles unerwarteten Leitzinserhöhung einen Tag zuvor, erstmals seit Anfang Oktober 2017 über 26,00 gehandelt. Ursache für diese Entwicklungen seien nicht die wirtschaftliche oder politische Situation in Mittel- und Osteuropa, sondern geänderte globale Kapitalströme, Risiken für die exportorientierten Volkswirtschaften durch drohende Beschränkungen des Außenhandels und speziell für Ungarn, Polen und Tschechien auch künftige Kürzungen der EU-Subventionen. (29.06.2018/ac/a/m)



