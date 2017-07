Wien (www.aktiencheck.de) - Innerhalb des Pharmasektors standen gestern die Aktien von STADA (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) im Fokus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Im Chemiesektor habe Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) um gut drei Prozent zulegen können. Zwei größere Clariant-Aktionäre hätten ihre Ablehnung gegenüber der geplanten Fusion der Spezialchemiekonzerne Clariant und Huntsman geäußert, da ihrer Meinung nach der Wert von Clariant dadurch nicht zur Gänze widergespiegelt würde.Die Aktien von EDF (ISIN: FR0010242511, WKN: A0HG6A, Ticker-Symbol: E2F) hätten hingegen um rund vier Prozent nachgegeben, da der Bau zweier Atomreaktoren im englischen Hinkley Point teurer werden dürfte als geplant. (05.07.2017/ac/a/m)