Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bereits seit mehreren Wochen ist es nun offiziell: Die Bundesregierung will den deutschen Glücksspielmarkt deutlich strenger kontrollieren. Allerdings ist das keine neue Entwicklung, sondern zeichnete sich bereits vor mehreren ab. Es geht dabei um den neuen Glücksspielstaatsvertrag . Bisher durften alle in Europa lizensierten Casinos und Sportwettenanbieter ihre Dienstleistungen in Deutschland anbieten. Kunden müssen sich keine Gedanken machen und konnten sich auf geprüfte europäische Qualität verlassen. Aufgrund des erneuten Lockdowns und der Corona-Krise sieht sich die Bundesregierung in der Pflicht die Bürger vor dem Glücksspiel besser zu schützen. Dabei wird der Glücksspielstaatsvertrag erneut aufgegriffen und nun endlich spruchreif. Das bereits vor mehreren Jahren angestoßene Lizenzierungsverfahren wurde damals auf Eis gelegt und wird nun konsequent durchgezogen. Viele Anbieter und börsennotierte Unternehmen haben bereits auf den neuen Vertrag reagiert. Viele Casinos haben sich dazu entschieden sich vom deutschen Markt zurückzuziehen und sich nicht auf der der begehrten Lizenzen der Bundesregierung zu bewerben. Allerdings ist diese Prozedur in Deutschland nicht neu, denn schon das Bundesland Schleswig-Holstein hat das Glücksspiel im Netz strenger reguliert und Casinos benötigen bereits eine gesonderte Lizenz um Kunden aus SH bedienen zu können. Die Lizenz aus SH hat sich aber nur geringfügig für die Casinos bemerkbar gemacht.Unter den Casinos, die weiterhin aktiv sind befinden sich auch einige an der Börse notierte Unternehmen. Auch Sunmaker ist als bekanntes Gesicht der Branche weiterhin mit dabei. Verlierer sind jene, die sich aufgrund der strengen Auflagen gegen eine Lizenz in Deutschland entscheiden. Dieser Prozess hat schwerwiegende Folgen für die Branche, denn viele der Online Casinos haben ihren Sitz in Malta. Malta hat sich in den letzten Jahrzehnten zum Hotspot für die Glücksspielindustrie in Europa entwickelt und erlebte einen regelrechten Boom. Mit der Ansiedlung von immer mehr Casinos und Sportwettenanbietern auf der Insel ging auch eine positive Entwicklung des Immobilienmarktes einher. Allerdings ist dieser Trend derzeit rückläufig und auch, wenn die Immobilienbranche derzeit noch keine Einbußen verzeichnen kann, wandern immer mehr Fachkräfte ab und die Unternehmen suchen händeringend nach Muttersprachlern. Dabei ist Deutschland längst nicht das einzige Land, das den Markt strenger reguliert. Auch Länder wie Schweden, Dänemark, Frankreich, Italien, Spanien, die Schweiz, Österreich und die UK sind mittlerweile streng reguliert. Die Liste war vor wenigen Jahren noch deutlich kleiner. Das Problem des Fachkräftemangels in Malta ist allerdings hausgemacht. Mit deutlich geringeren Löhnen als in anderen europäischen Ländern und Mieten, die mittlerweile locker mit denen aus Frankfurt, München oder Wien mithalten können wird es auf lange Sicht schwer, neues Personal zu finden. Das hat dementsprechend zur Folge, das auch der immobilienmarkt in Markt mittelfristig kollabieren wird. Investitionen in Malta sollten also mit Vorsicht genossen und genauestens geprüft werden. Die Kurse der einzelnen Online Casinos sind nur in den Fällen negativ betroffen, wo man sich dazu entschlossen, sich vom deutschen Markt zurückzuziehen. Unternehmen, die sich für eine deutsche Lizenz entschieden haben stehen allerdings deutlich besser da und können sich weiterhin auf eine positive Entwicklung freuen. Andere Märkte und Länder werden sehr bald folgen und es bleibt abzuwarten, wie sich die Industrie in den nächsten Jahren entwickeln wird. (13.11.2020/ac/a/m)