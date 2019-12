In den USA solle der Präsident informierten Kreisen zufolge sein OK für eine Verschiebung der nächsten Runde an Zöllen (geplant für 15. Dezember) gegeben haben. Kolportiert werde sogar eine Senkung vorhandener Zölle seitens der USA, während Peking sich mit US-Agrarprodukten eindecken solle. Diese Nachrichten hätten auch zu neuen Allzeithöchstständen an der Wall Street geführt, während sich im Handelsverlauf schnell wieder Skepsis breit gemacht habe, da offizielle Wortmeldungen beider Seiten ausgeblieben eien. Dennoch hätten die wichtigsten US-Indices nahe der Hochs geschlossen, da sich Zeichen für einen konkreten Waffenstillstand gehäuft hätten.



Die positive Stimmung habe sich naturgemäß am heutigen Morgen in Asien fortgesetzt, wo sämtliche relevantere Indices gleich zu Handelsbeginn hätten zulegen können. Auch am Ölmarkt habe die Hoffnung auf das Wegfallen des Belastungsfaktors Handelsstreit zu Preisanstiegen geführt, während Gold nur leichte Verluste habe hinnehmen müssen.



Während man am heutigen Freitag den 13. auf offizielle Bestätigungen zur Einigung warte, würden die vorbörslichen Indikatoren für Europa auf einen deutlich freundlicheren Start in den Handelstag hindeuten. (13.12.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Rechtzeitig zum Jahresende sieht es so aus, als würden sich einige langwierige politische Fragen auflockern, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In Großbritannien scheine es nach Exit-Polls als würde Boris Johnson eine solide Mehrheit einfahren und damit Klarheit in den weiteren Verlauf des Brexits bringen.