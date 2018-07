Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag standen allen voran Unternehmensergebnisse im Fokus der Anleger, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auch in den USA habe ein Finanzinstitut mit einem positiven Geschäftsbericht auf sich aufmerksam machen können. So sei der Aktienkurs von Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) zum Handelsschluss um 3,4% geklettert, nachdem vorbörslich über den Markterwartungen liegende Quartalszahlen berichtet worden seien.Der US-Streamingdienst Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) habe nachbörslich kein überzeugendes Zahlenwerk vorlegen können. So habe der Konzern seine Abo-Zahlen mit einem Zuwachs von 5,14 Mio. zwar deutlich gesteigert, Analysten hätten hier allerdings mit 6,27 Mio. gerechnet. Ebenfalls deutlich unter den Markterwartungen sei der Konzernausblick für das laufende Q3 geblieben. So rechne die Konzernspitze mit einem weltweiten Abo-Zuwachs von 5 Mio. (Konsens: 5,93 Mio.). In einer ersten Reaktion habe die Aktie nachbörslich an die 14% verloren. (17.07.2018/ac/a/m)