Diese Schlagzeilen mögen für den einen oder anderen einen leicht zu bejubelnden Sieg gegen die fossile Brennstoffindustrie darstellen, in der Realität sind sie aber nur sehr schwer weltweit einheitlich umzusetzen, so die Experten von Carmignac. Hinsichtlich der erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne sei 2020 bereits ein Rekordjahr mit einem Niveau von 220 Gigawatt (GW) gewesen. Es sei sehr ermutigend und vielversprechend, dass die IEA die Notwendigkeit des Ausbaus erkannt habe und empfehle, den Ausbau mit 1000 GW pro Jahr bis 2030 voranzutreiben. Die Studie bestätige die Idee, dass das Abschalten von fossilen Brennstoffen und das Zuschalten von erneuerbaren Energiequellen allein nicht ausreiche.



Die IEA empfehle ein systematisches Vorgehen, um zu Netto-Null zu gelangen. Im Laufe dieses Jahrzehnts werde der Schwerpunkt auf einer deutlichen Verbesserung bestehender Prozesse liegen. Gleichzeitig sei es jedoch wichtig, in die Forschung und Entwicklung neuer Technologien zu investieren. Um das Netto-Null-Ziel langfristig zu erreichen, würden ab 2030 neue Verfahren und Methoden unabdingbar sein. Energiespeicherung im Versorgungsmaßstab, Wasserstoff als Energiequelle oder direkte Luftabscheidung und -speicherung seien nur einige Beispiele dafür.



Betrachte man das Energiesystem global, so würden Öl und Gas bis 2050 eine große Rolle spielen - wenn auch eine deutlich andere als heute. Zusätzlich zu den bisher schon genehmigten sollten keine neuen Felder hinzukommen. Für die Ölförderung werde erwartet, dass die Nachfrage bis 2050 im Vergleich zu 2020 um 75 Prozent sinke. Dadurch werde die Nutzung des nicht verbrannten Teils auf die Versorgung von Teilindustrien wie der Petrochemie beschränkt, bis es eine alternative Lösung gebe. Auch die Schifffahrt sei aufgrund der Lebensdauer von Schiffen mit infrastrukturellen Herausforderungen konfrontiert. Was die Gasproduktion betreffe, so prognostiziere die IEA, dass sie Mitte der 2020er Jahre ihren Höhepunkt erreiche und bis 2050 um etwa 55 Prozent gegenüber 2020 sinke.



Würde man heute die Öl- und Gasversorgung abschalten, löste das erhebliche soziale Probleme aus, die die breite Öffentlichkeit aktuell übersehe oder ignoriere. Schätzungsweise 40 Millionen Personen weltweit sind direkt in der Öl- und Gasindustrie beschäftigt und viele Regionen innerhalb der Schwellenländer leben und sind ausschließlich von der Öl- und Gasindustrie abhängig, so die Experten von Carmignac.



Um Netto-Null bis 2050 zu erreichen, müssten sich alle Geschäftsbereiche, Regierungsstellen und das Verbraucherverhalten ändern. Einen Sektor einfach als schlecht oder schmutzig zu bezeichnen, wäre zu kurz gegriffen. Daher ist unser bevorzugter Ansatz, eine Übergangslösung zu finden, die langfristig zu einem besseren Ergebnis führt, das alle einschließt, so die Experten von Carmignac.



Mineralöl- und Gasunternehmen hätten viel zu bieten, wenn sie anerkennen würden, dass sich ihr Geschäftsmodell zur Unterstützung der Energiewende weiterentwickeln müsse. Anders ausgedrückt: Sie seien ein großer Teil des Problems, aber sie müssten auch Teil der Lösung sein, um das Netto-Null-Ziel zu erreichen. Wir sehen bereits, dass sich einige europäische Ölkonzerne für diese Umstellung einsetzen, so die Experten von Carmignac. Manchen möge das nicht schnell genug gehen, denn sie möchten, dass sich diese Unternehmen komplett von ihrem Öl- und Gasgeschäft trennen würden. Die Bemühungen dieser Konzerne könnten jedoch einen Unterschied machen und müssten anerkannt, überwacht und durch aktives Engagement mit ihnen gefördert werden. (08.07.2021/ac/a/m)







Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Michel Wiskirski, Fondsmanager im International Equities Team mit Spezialgebiet Rohstoffe bei Carmignac, beantwortet vier Fragen zur komplexen Energiewende und der Problematik der Netto-Null-Emissionen.Das Erreichen von Netto-Null bedeute, dass die globalen Netto-Treibhausgasemissionen gleich Null sein sollten. Mit anderen Worten: Die Menge an Kohlenstoffdioxid, die durch den Menschen in die Atmosphäre gelange, müsse wieder im Erdboden gebunden werden. Das Pariser Abkommen habe zwei Hauptziele bis 2050 festgelegt: Netto-Null-Emissionen und die Begrenzung der globalen Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Bereits 2020 hätten die Vereinten Nationen vermeldet, dass die Temperatur im letzten Jahrhundert 1 Grad Celsius gestiegen sei.Die Internationale Energieagentur (IEA) hat eine "Roadmap to Net Zero 2050" veröffentlicht, die zeigt, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben, wenn wir die Ziele des Pariser Abkommens erreichen wollen, so die Experten von Carmignac. Die Studie veranschaulicht, dass wir unter Berücksichtigung aller Klimaverpflichtungen der Länder weltweit noch lange nicht bei null sind, so die Experten von Carmignac. Einige Länder hätten sich zu Netto-Null-Zusagen verpflichtet, ohne klare Wege aufzuzeigen, wie sie dieses Ziel erreichen möchten.