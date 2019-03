Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Netfonds-Aktienanalyse von Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Netfonds-Aktie (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) weiterhin zu kaufen.Die Netfonds AG habe gestern nach Börsenschluss vorläufige ungeprüfte Zahlen für 2018 veröffentlicht.Mit Umsatzerlösen von 93,6 Mio. Euro und einem entsprechendem yoy-Wachstum von 8,8% habe Netfonds seinen Wachstumskurs wie erwartet fortsetzen können (MONe: 94,5 Mio. Euro; 9,9% yoy). Das EBITDA von 1,1 Mio. Euro habe dagegen leicht unter dem Planwert des Analysten gelegen (MONe: 1,3 Mio. Euro). Dies lasse sich jedoch über höhere einmalige IT-Investitionen erklären. Auf um IT-Investitionen bereinigter Basis habe das adj. EBITDA hingegen auf 3,1 Mio. Euro zugelegt. Normalisiert sei es damit stärker gestiegen als von Marenbach erwartet (MONe: 2,8 Mio. Euro).Mit Blick auf die Segmentberichterstattung zeige sich vor allem, dass die wachstumsträchtigen Geschäftsfelder Regulatory (+121,4% yoy) und Technology (+57,7% yoy) die erwartet positive Dynamik aufgewiesen hätten. Dabei hätten nach Erachten des Analysten insbesondere das Haftungsdach- und Technologieangebot von der zunehmenden Finanzmarktregulatorik sowie der steigenden Nachfrage nach standardisierter IT profitieren können.Das Kerngeschäft Wholesale habe in 2018 einen leichten Umsatzrückgang um 0,7% auf 71,1 Mio. Euro verbucht, was nach Erachten des Analysten im Hinblick auf die schwache Kapitalmarktentwicklung in Q4/2018 jedoch ebenfalls ein positives Signal sei. Die seines Erachtens starke Entwicklung der Assets under Administration (+16,3% yoy) deute trotz des schwierigen Börsenumfeldes auf eine gute Neukundengewinnung hin.Prognosen: Im Zuge der neuen Guidance und des bevorstehenden finalen Launches der finfire-Plattform habe der Analyst seine Prognosen für 2019 ebenfalls angehoben. Dabei positioniere sich Marenbach sowohl auf Umsatzebene als auch auf Ergebnisebene in der Mitte der Guidance-Bandbreite. Für 2019 erwarte er nun ein Umsatzwachstum von 15% (zuvor: 13,3%) und ein EBITDA von 2,0 Mio. Euro (zuvor: 1,8 Mio. Euro). Auch für die Folgejahre habe Marenbach seine Wachstumsprognose leicht angehoben, dabei rechne er zudem weiterhin mit einer Normalisierung des Ergebnisses durch das Auslaufen der einmaligen Entwicklungskosten ab 2020.Die vorläufigen Zahlen seien trotz schwieriger Marktphase in Q4/2018 etwas besser ausgefallen als von Marenbach erwartet. Zudem könnte die neue Plattform schneller materialisiert werden.Nach Prognoseanpassung auf die aktuelle Guidance und Fortschreibung unseres DCF-Modells ergibt sich ein neues Kursziel von 28,00 Euro (zuvor: 26,00 Euro) bei unverändertem "kaufen"-Rating, so Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG. (Analyse vom 27.03.2019)