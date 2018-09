Das Eigenkapital des Netfonds Konzerns habe gegenüber dem Jahresende 2017 von 5,8 auf 11,3 Millionen Euro zugelegt. Grund sei die Einbringung der Minderheitsanteile der Vermögensverwaltungsgesellschaften im ersten Halbjahr 2018 gewesen. Für das Gesamtjahr 2018 gehe der Vorstand der Netfonds AG von einem Netto-Konzernumsatz zwischen 19 und 20 Millionen Euro (2017: 17,1 Mio. Euro) aus.



Wien (www.aktiencheck.de) - Netfonds: Umsatzwachstum im ersten Halbjahr - AktiennewsNetfonds (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) hat erste Geschäftszahlen als börsennotiertes Unternehmen vorgelegt, so die Experten von "FONDS professionell".Der Umsatz habe zweistellig zugelegt. Zugleich habe die Gesellschaft hohe Summen in die IT investiert.Der seit Monatsanfang börsennotierte Finanzdienstleister Netfonds habe seine Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2018 vorgelegt. Demnach seien sowohl Umsatz als auch Konzernergebnis gestiegen. Wachstumstreiber seien die beiden Segmente "Regulatory" und "Technology" (Haftungsdach, Software-as-a-Service und Asset Management-as-a-Service), die es Fonds- und Investmentberatern, Vermögenverwaltern und Banken ermöglichen würden, auf die Beratungs- und Abwicklungstechnologieplattform zurückzugreifen. Der Konzernbilanzgewinn habe zum Stichtag 30. Juni 2018 1,5 Millionen Euro betragen.Der Brutto-Konzernumsatz habe nach eigenen Angaben mit 13,5 Prozent erneut zweistellig auf 46,6 Millionen Euro zugelegt, der Netto-Konzernumsatz habe mit 9,3 Millionen Euro sogar 21,4 Prozent über dem Vorjahreszeitraum gelegen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen (EBITDA) habe mit 0,6 Millionen Euro um 47,8 Prozent unter dem Ergebnis von 2017 gelegen. Netfonds betone aber, dass dies auf einmalige IT-Investitionen in den weiteren Ausbau der Plattform "Finfire" zurückzuführen sei. Ohne diesen Effekt sei das angepasste Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen (aEBITDA) um 17,6 Prozent auf 1,4 Millionen Euro gewachsen. Die Summe der IT-Investitionen habe sich im ersten Halbjahr auf circa 1,3 Millionen Euro belaufen, wovon 0,8 Millionen Euro Einmalaufwendungen gewesen seien, rechne Netfonds vor."Momentan investieren wir noch massiv in die letzten Ausbaustufen unserer Digitalplattform Finfire, weshalb wir über den zusätzlichen Ausweis eines EBITDA verdeutlichen wollen, wie sich unser Ergebnis rein operativ entwickelt", erkläre Karsten Dümmler, Vorstandsvorsitzender der Netfonds AG. "Obwohl der offizielle Launch von Finfire erst im vierten Quartal 2018 stattfinden wird, können wir in unseren Wachstumssegmenten Regulatory und Technology schon im Vorfeld deutlich zulegen."Am stärksten sei das Segment Regulatory gewachsen, in dem der Umsatz im ersten Halbjahr um 155,8 Prozent auf 2,7 Millionen Euro angestiegen sei, gefolgt von Technology mit einem Wachstum um 80,4 Prozent auf 8,2 Millionen Euro. Im Segment Marketing & Products habe der Umsatz mit einer Millionen Euro konstant gehalten werden können, der Bereich Wholesale habe mit Umsätzen von 34,7 Millionen Euro ebenfalls auf dem Niveau des Vorjahres gelegen.