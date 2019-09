Börsenplätze Netfonds-Aktie:



Die Netfonds Gruppe (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) ist eine führende Plattform für Administration, Beratung, Transaktionsabwicklung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke FinFire stellt das Unternehmen seinen Kunden eine webbasierte Technologieplattform zur Verfügung, die es Nutzern aus der Finanzindustrie ermöglicht, Finanzmarkttransaktionen vollumfänglich, sicher und vor allem in jeder Hinsicht konform mit den relevanten MiFID-II-Vorgaben abzuwickeln.



Das Angebot ist maßgeschneidert auf vielfältige Anforderungen des Tagesgeschäfts von Fondsgesellschaften, Vermögensverwaltern, Finanzberatern bis hin zu Spezialbanken und Versicherungen. Kunden von Netfonds profitieren somit von der modernsten Softwarelösung am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaues Produktmarketing ermöglicht. Mit insgesamt 165 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Jahr 2017 bei Brutto-Konzernumsätzen in Höhe von 86 Mio. Euro einen Netto-Konzernumsatz von 17,1 Mio. Euro.



Die Aktie der Netfonds AG ist unter der ISIN DE000A1MME74 im m:access der Börse München notiert und über wird zeitnah auch über die elektronische Handelsplattform XETRA handelbar sein. (25.09.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Netfonds-Aktienanalyse von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Netfonds-Aktie (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4).Netfonds habe am Montag H1-Zahlen bekannt gegeben und die Guidance für 2019 bestätigt.Der Bruttoumsatz sei in Q2 um 12,9% auf 26,2 Mio. Euro gestiegen (Q2/18: 23,2 Mio. Euro), während der Nettoumsatz um 27,3% auf 5,6 Mio. Euro (Q2/18: 4,4 Mio. Euro) überproportional zugelegt habe. Dies sei nach Erachten des Analysten auf gesteigerte Abrechnungsgebühren im Versicherungsbereich zurückzuführen, die Netfonds über ihre Plattform abwickle. Das EBITDA von 0,0 Mio. Euro sei in Q2 dagegen investitionsbedingt noch weiter rückläufig gewesen (Q2/18: 0,2 Mio. Euro). Dabei hätten sich die OPEX-relevanten Investitionen in finfire zum 30.06.2019 auf ca. 1,4 Mio. Euro belaufen. Der Entwicklungszeitraum und der damit verbundene Kostenaufwand hätten damit insgesamt ein höheres Ausmaß angenommen, als vom Unternehmen und Marenbach ursprünglich geplant. Ursächlich seien weitere Funktionen und Module, die der Konzern vor allem noch für den Versicherungsbereich entwickeln lasse. Die Verlängerung der Entwicklungsphase werde von Netfonds bewusst in Kauf genommen, da die Plattform für die weitere Skalierung des Geschäftsmodells unabdingbar sei.Auf der Umsatzebene liege Netfonds nach H1 (+8,6%) noch unterhalb der Gesamtjahreserwartung des Analysten (MONe: +15,0%) sowie der eigenen Prognosebandbreite (12 bis 18%). Die inzwischen zusammengelegten Wachstumssegmente Technology und Regulatory (H1/19: +18,2%), die am stärksten vom finfire Roll-Out profitieren dürften, würden sich zwar weiter gut entwickeln, lägen aber insgesamt ebenfalls noch unter der Planung des Analysten für das Gesamtjahr (+27,5%). Der Umsatz im Kern-Segment Wholesale (H1/19: +3,5%) sei in H1 dagegen erwartungsgemäß ausgefallen (MONe 2019: +3,0%).Im Hinblick auf die Gesamtjahresziele und die Analystenschätzungen müsse Netfonds in den laufenden Quartalen noch weiter zulegen. Bislang nicht von Marenbach eingeplante Immobilienerträge dürften hierzu jedoch positiv beitragen. In Bezug auf die finfire-Plattform würden die Entwicklungsphase und Kostenbelastungen andauern. Mittelfristig glauben der Analyst jedoch weiter an die Effizienzpotenziale der neuen Software.Benjamin Marenbach, Analyst der Montega AG, bestätigt daher seine Kaufempfehlung bei unverändertem Kursziel von 28,00 Euro. Investoren rate Marenbach aber dazu, zunächst die Entwicklung der nächsten beiden Quartale abzuwarten. (Analyse vom 25.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link