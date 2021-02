Börsenplätze Netfonds-Aktie:



Kurzprofil Netfonds AG:



Die Netfonds Gruppe (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) ist eine führende Plattform für Administration, Beratung, Transaktionsabwicklung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden eine webbasierte Technologieplattform zur Verfügung, die es Nutzern aus der Finanzindustrie ermöglicht, Finanzmarkttransaktionen vollumfänglich, sicher und vor allem in jeder Hinsicht konform mit den relevanten MiFID-II-Vorgaben abzuwickeln.



Das Angebot ist maßgeschneidert auf vielfältige Anforderungen des Tagesgeschäfts von Fondsgesellschaften, Vermögensverwaltern, Finanzberatern bis hin zu Spezialbanken und Versicherungen. Kunden von Netfonds profitieren somit von der modernsten Softwarelösung am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaues Produktmarketing ermöglicht. Mit insgesamt 187 Mitarbeitern (Stand 31.12.2018) erzielte das Unternehmen im Jahr 2018 bei Brutto-Konzernumsätzen in Höhe von 93,6 Mio. EUR einen Netto-Konzernumsatz von 20,2 Mio. EUR.



Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München notiert und über XETRA handelbar. (19.02.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Netfonds-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Netfonds-Aktie (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4).Netfonds habe gestern vorläufige Umsatz-und Ergebniskennziffern veröffentlicht. Zudem habe die Montega AG mit den Vorstandsmitgliedern Karsten Dümmler und Peer Reichelt einen virtuellen Round Table veranstaltet, der die insgesamt positive Sicht des Analysten auf den Investment-Case stütze.Dank eines soliden Jahresschlussquartals mit zweistelligem Wachstum habe das Unternehmen v.a. durch starke Zuwächse im Regulatorik-Bereich (+47% yoy) sowie dem Immobiliengeschäft (+242% yoy) sein im Dezember angehobenes Umsatzziel (ca. 140 Mio. Euro) übertreffen können. Die Rohertragsmarge habe mit 20,7% angesichts des starken Neugeschäfts zwar unter Vorjahresniveau gelegen, sollte jedoch bereits ab dem laufenden Jahr wieder an Auftrieb gewinnen. So dürften nebeneiner zunehmenden Bedeutung des margenstarken Immobiliengeschäfts insbesondere ein verstärktes Up-Selling (z.B. durch diverse Produkt-Bundles) sowie die voranschreitende Beschleunigung von Bankfilialschließungen eine sukzessive Margenexpansion zur Folge haben, die nach Erachten des Analysten in 2021 ca. 0,5 PP betragen sollte.Das erzielte EBITDA habe mit 3,8 Mio. Euro aufgrund sich verschiebender Geschäfte im Immobilien- und CareFlex-Bereich leicht unterhalb der Guidance (4,0 bis 4,5 Mio. Euro) und der Analystenprognose (4,1 Mio. Euro) gelegen, was jedoch entsprechende Nachholeffekte im laufenden Geschäftsjahr mit sich bringen sollte.Insgesamt befinde sich Netfonds nach Erachten des Analysten trotz der "Corona-Krise" operativ auf dem richtigen Weg. Im Ergebnis sollten sich sukzessive Leverage-Effekte zeigen, auch wenn sich der Start des betrieblichen Vorsorge-Geschäfts auf voraussichtlich Q2/21 verschiebe.Nach Fortschreibung seines DCF-Modells bestätigt Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 37,00 Euro (zuvor: 37,50 Euro). (Analyse vom 19.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link