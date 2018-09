Börse München-Aktienkurs Netfonds-Aktie:

Die Netfonds Gruppe (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) ist eine führende Plattform für Administration, Beratung, Transaktionsabwicklung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke FinFire stellt das Unternehmen seinen Kunden eine webbasierte Technologieplattform zur Verfügung, die es Nutzern aus der Finanzindustrie ermöglicht, Finanzmarkttransaktionen vollumfänglich, sicher und vor allem in jeder Hinsicht konform mit den relevanten MiFID-II-Vorgaben abzuwickeln.



Das Angebot ist maßgeschneidert auf vielfältige Anforderungen des Tagesgeschäfts von Fondsgesellschaften, Vermögensverwaltern, Finanzberatern bis hin zu Spezialbanken und Versicherungen. Kunden von Netfonds profitieren somit von der modernsten Softwarelösung am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaues Produktmarketing ermöglicht. Mit insgesamt 165 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Jahr 2017 bei Brutto-Konzernumsätzen in Höhe von 86 Mio. Euro einen Netto-Konzernumsatz von 17,1 Mio. Euro.



Wien (www.aktiencheck.de) - Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) ist an die Börse gegangen, so die Experten von "FONDS professionell".Der Hamburger Finanzdienstleister und Maklerpool, der seit 2011 als Aktiengesellschaft organisiert sei, habe seine Anteile an der Münchener Börse im unregulierten Segment "M:Access listen" lassen. Die Erstnotiz des Papiers sei zu 29,50 Euro erfolgt, was einer Marktkapitalisierung von rund 62 Millionen Euro entspreche. In Kürze sei auch eine Notierung an der elektronischen Handelsplattform Xetra der Frankfurter Börse geplant. Mittelfristig strebe Netfonds eine Notierung im geregelten Markt der Börse Frankfurt an.Das Börsendebüt sei laut Pressemitteilung als reine Notierungsaufnahme ohne begleitende Kapitalerhöhung erfolgt. Neben den Ankeraktionären der Gesellschaft, zu denen die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie deren Familienmitglieder zählen würden, verfüge die Netfonds AG bereits über mehr als hundert private und institutionelle Anteilseigner. Dieser Streubesitz mache derzeit rund 46 Prozent der Aktien aus.Einer der Gründe für diesen untypischen Börsengang sei nach Angaben eines Netfonds-Sprechers der 2016 eingeläutete Wechsel des Geschäftsmodells hin zu einem Technologieunternehmen und der künftige Fokus auf die Technologieplattform "Finfire". Diese erlaube "Nutzern aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft, Transaktionen und Prozesse vollumfänglich, sicher und vor allem in jeder Hinsicht konform mit den regulatorischen Vorgaben abzuwickeln. Das ab Herbst erhältliche Angebot ist maßgeschneidert auf vielfältige Anforderungen des Tagesgeschäfts von Finanz- und Versicherungsberatern, Vermögensverwaltern, Fondsgesellschaften, bis hin zu Banken und Versicherungen", heiße es in einer Pressemitteilung.Zugleich habe Netfonds eine Einschätzung der Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr bekannt gegeben. Der Vorstand gehe von Bruttoumsätzen zwischen 92 und 97 Mio. Euro (2017: 86 Mio. Euro) und von einem Netto-Konzernumsatz zwischen 19 und 20 Mio. Euro (2017: 17,1 Mio. Euro) aus. Einen offiziellen Ausblick zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung im laufenden Geschäftsjahr werde das Unternehmen mit Veröffentlichung Halbjahresergebnisse am 25. September 2018 veröffentlichen. (News vom 03.09.2018)Börsenplätze Netfonds-Aktie: