Kurzprofil Netfonds AG:



Die Netfonds Gruppe (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) ist eine führende Plattform für Administration, Beratung, Transaktionsabwicklung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke FinFire stellt das Unternehmen seinen Kunden eine webbasierte Technologieplattform zur Verfügung, die es Nutzern aus der Finanzindustrie ermöglicht, Finanzmarkttransaktionen vollumfänglich, sicher und vor allem in jeder Hinsicht konform mit den relevanten MiFID-II-Vorgaben abzuwickeln.



Das Angebot ist maßgeschneidert auf vielfältige Anforderungen des Tagesgeschäfts von Fondsgesellschaften, Vermögensverwaltern, Finanzberatern bis hin zu Spezialbanken und Versicherungen. Kunden von Netfonds profitieren somit von der modernsten Softwarelösung am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaues Produktmarketing ermöglicht. Mit insgesamt 165 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Jahr 2017 bei Brutto-Konzernumsätzen in Höhe von 86 Mio. Euro einen Netto-Konzernumsatz von 17,1 Mio. Euro.



Wien (www.aktiencheck.de) - Die Netfonds-Aktie (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) ist ab sofort auch auf Xetra, der elektronischen Handelsplattform der Deutschen Börse handelbar, so die Experten von "FONDS professionell"."Mit der Aufnahme des Xetra-Handels machen wir es ab heute vor allem auch internationalen Investoren leichter, in Netfonds zu investieren", erkläre Karsten Dümmler, Vorstandsvorsitzender der Netfonds AG. "Darüber hinaus stellen wir über die MWB Fairtrade Wertpapierhandelsbank als "Desginated' Sponsor" ab sofort sicher, dass unsere Aktie zu attraktiveren Spreads handelbar ist."Der Maklerpool sei Anfang September an die Börse gegangen. Zunächst habe man das Papier im unregulierten Segment "M:Access" des Münchner Wertpapierhandelsplatzes handeln können; das Listing auf Xetra sei aber schon angekündigt worden. Die Erstnotiz sei zu 29,50 Euro erfolgt, auf Xetra notiere sie aktuell bei 25,60 Euro.Mit dem Listing, das als reine Notierungsaufnahme ohne begleitende Kapitalerhöhung erfolgt sei, möchte der Finanzdienstleister seine Bekanntheit und durch die Transparenzanforderungen eines börsennotierten Unternehmens das Vertrauen von Kunden erhöhen.