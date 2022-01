Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

359,60 EUR -20,03% (21.01.2022, 12:15)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

508,25 USD -1,48% (20.01.2022, 22:00)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (21.01.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Netflix stürzt nach Quartalszahlen um 20% ab - AktiennewsNetflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) hat gestern nach Börsenschluss an der Wall Street die Ergebnisse für das vierte Quartal 2021 veröffentlicht, so die Experten von XTB.Der Bericht sei als große Enttäuschung angesehen worden, da die Prognosen auf ein schwächeres Abonnentenwachstum bei steigendem Wettbewerb hingedeutet hätten. Die Experten von XTB werfen einen Blick auf die Hauptergebnisse:- Umsatz: USD 7,71 Mrd. gegenüber USD 7,71 Mrd. erwartet- EPS: USD 1,33 gegenüber USD 0,82 erwartet- Netto-Abonnentenzuwachs Q4 2021: 8,28 Mio. gegenüber 8,19 Mio. erwartet- Bezahlte Mitgliedschaften Ende 2021: 221,8 Mio. gegenüber 203,7 Mio. Ende 2020- Durchschnittlicher Umsatz pro Nutzer Q4 2021: USD 11,58 gegenüber USD 11,73 Q3 2021- Prognose für Netto-Abonnenten Q1 2022: 2,5 Mio. vs. 6,9 Mio. erwartetAuf den ersten Blick sähen die Ergebnisse von Netflix für das vierte Quartal 2021 gar nicht so schlecht aus - der Umsatz habe den mittleren Schätzungen entsprochen, während die Nettoabonnenten und der Gewinn die Erwartungen übertroffen hätten. Doch während die Abonnentenzuwächse die Markterwartungen übertroffen hätten, hätten sie die eigenen Prognosen des Unternehmens nicht übertreffen können! Netflix habe erwartet, dass die Netto-Neuzugänge im 4. Quartal 2021 genauso hoch sein würden wie ein Jahr zuvor im 4. Quartal 2020 - 8,5 Millionen. Noch enttäuschender seien die Prognosen für das kommende Quartal gewesen. Netflix erwarte für das erste Quartal 2022 einen Nettozuwachs von 2,5 Millionen Abonnenten - ein Rückgang gegenüber den 3,98 Millionen, die im ersten Quartal 2021 hinzugekommen seien. Die Markterwartungen für den Nettozuwachs an Abonnenten im ersten Quartal 2022 hätten vor der Veröffentlichung der Netflix-Ergebnisse bei 6,9 Millionen gelegen.Netflix habe eingeräumt, dass es seine Führungsposition in der Streaming-Branche verlieren könnte. Das Unternehmen habe gesagt, dass der Wettbewerb innerhalb der Branche in den letzten 24 Monaten stark zugenommen habe, da immer mehr Unternehmen wie Disney oder Amazon in das Feld einsteigen würden. Netflix versuche, das schwächere Abonnentenwachstum durch höhere Preise auszugleichen und habe kürzlich die Preise in den Vereinigten Staaten und Kanada erhöht. Zu aggressive Preiserhöhungen würden jedoch das Risiko einer Abwanderung der Verbraucher bergen, was die Aussichten für das Unternehmen noch schlechter machen würde.Der Blick auf den Netflix-Chart (NFLX.US) zeige, dass die Aktie den gestrigen Handel nahe der unteren Grenze der Overbalance-Struktur beendet habe. Nach der Veröffentlichung des Berichts für Q4 2021 sei die Aktie jedoch im nachbörslichen Handel um 20% abgestürzt. Die aktuellen vorbörslichen Notierungen würden darauf hindeuten, dass der heutige Handel unterhalb der Handelsspanne von USD 480-565 beginnen werde. Die Aktie dürfte den heutigen Handel im Bereich von USD 400 beginnen - dem niedrigsten Stand seit Mai 2020. Sollte sich die Stimmung heute nicht bessern und der Kurs weiter fallen, wäre die erste zu beachtende Unterstützungszone im Bereich von USD 380 zu finden, so die Experten von XTB. (News vom 21.01.2022)