Xetra-Aktienkurs Netflix-Aktie:

321,00 EUR +4,94% (24.01.2020, 15:55)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

354,93 USD +1,52% (24.01.2020, 15:55)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (24.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Paul Pitterlein vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Video-on-Demand-Anbieters Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Nachdem Comcast (ISIN: US20030N1019, WKN: 157484) am Donnerstag mitgeteilt habe, in Q4 149.000 Kunden seines Kabelfernsehdienstes verloren zu haben, sei die Netflix-Aktie um über sieben Prozent nach oben geschossen. Einer der Gründe sei die bullishe Aussage des Stifel-Analysten Scott Devitt gewesen. Dieser habe übermäßige Sorgen angesichts der wachsenden Konkurrenz durch andere Anbieter als ungerechtfertigt bezeichnet. Oftmals werde das Angebot von Netflix mit dem, deutlich unterlegenerer Plattformen verglichen und das anhaltende Schrumpfen des kapitalreichen Kabel- und Satellitenfernsehens völlig außer Acht gelassen.In einem Brief an die Aktionäre habe sich Netflix bezüglich der Konkurrenz durch andere Streaminganbieter gelassen gegeben: "Viele Medienunternehmen und Tech-Giganten starten Streaming-Dienste. Sie verstärken den Trend hin zu Streaming und weg von linearen Unterhaltungsangeboten. Diese Bewegung steht erst an ihrem Anfang und ist global. Sie lässt noch reichlich Raum für das Wachstum vieler Anbieter, während das lineare Fernsehen verschwindet."Der Grund für den Kursanstieg der Netflix-Aktie der letzten Tage war wohl mehr dem Rückgang der Kabelkunden Comcasts als den Entwicklungen des Unternehmens selbst zu verdanken, so Paul Pitterlein von "Der Aktionär". Welchen Anteil der zum Streaming-Markt hinzukommenden Kunden Netflix für sich gewinnen könne und wieviel Druck durch die Angebote anderer Anbieter entstehe, werde die Zukunft zeigen. DER AKTIONÄR favorisiere im Sektor weiterhin die Aktie von Disney. (Analyse vom 24.01.2020)Börsenplätze Netflix-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:323,35 EUR +2,26% (24.01.2020, 16:09)