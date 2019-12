XETRA-Aktienkurs Netflix-Aktie:

Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (18.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Im November habe Walt Disney seinen Streaming-Service Disney+ für 6,99 USD gestartet. Jetzt gehe bei Netflix-Aktionären die Angst um, dass Abonnenten zum Konkurrenten abwandern würden. Doch einer halte dagegen: Der Analyst John Blackledge von Cowen sei angesichts seiner selbst erhobenen Daten nicht besorgt. Laut einer von Cowen durchgeführten Umfrage seien schätzungsweise nur 1,1 Mio. Netflix-Abonnenten abgewandert, nachdem sie sich für Disney+ entschieden hätten. Langfristig bleibe Blackedge auch positiv gestimmt und sehe den Umsatz in den kommenden zehn Jahren im Durchschnitt um 13% wachsen und einen um 22% jährlich steigenden operativen Gewinn. Der Cowen-Analyst setze daher das Kursziel der Netflix-Aktie auf 415 USD und rechne mit einem Kurspotenzial von 28%.Netflix selbst habe ebenfalls einen Einblick gegeben und hat erstmals Details zu User-Zahlen veröffentlicht. So verfüge der Streaming-Pionier über rund 67 Mio. Nutzer in Nordamerika. In der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika komme der US-Konzern auf rund 47 Mio. Abonnenten. In Südamerika habe Netflix insgesamt 29 Mio. Abonnenten und der asiatisch-pazifischen Raum fasse rund 14 Mio. Netflix-Nutzer. In Asien verzeichne Netflix aber mit 53% sein höchstes Wachstum.Wachstumschancen auf allen Märkten und eine Aktie, die charttechnisch überzeuge. Der Netflix-Chart habe heute die 200-Tage-Linie bei 323 USD durchbrochen und damit ein weiteres Kaufsignal im Aufwärtstrend generiert. Die Netflix-Aktie müsse jetzt auf die Watchlist, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.12.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Netflix-Aktie: