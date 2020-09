Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

461,70 EUR -0,94% (03.09.2020, 12:05)



Xetra-Aktienkurs Netflix-Aktie:

462,80 EUR +0,59% (03.09.2020, 11:48)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

552,84 USD -0,67% (02.09.2020)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (03.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streamingdienstes Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Netflix gelinge im Kampf um Marktanteile und Programmvielfalt ein Riesencoup. Prinz Harry und seine US-amerikanische Frau Meghan Markle hätten einen Vertrag mit dem Streamingdienst unterschrieben, wie verschiedene US-Medien am Donnerstag berichten würden."Wir werden uns darauf konzentrieren, Inhalte zu schaffen, die informieren, aber auch Hoffnung geben", habe es in einer Mitteilung der Royals zum Einstieg ins TV-Business geheißen.Der Vertrag solle über mehrere Jahre gehen, heiße es. Wie viel Geld das royale Paar dafür bekomme, sei zunächst nicht veröffentlicht worden. Die beiden hätten zuvor auch mit anderen Streamingdiensten und TV-Anbietern Gespräche geführt."Harry und Meghan haben Millionen Menschen weltweit mit ihrer Authentizität, ihrem Optimismus und ihrer Führungsstärke inspiriert", habe Netflix-Chef Ted Sarandos laut Mitteilung gesagt. "Wir sind unglaublich stolz, dass sie Netflix als ihr kreatives Zuhause ausgesucht haben."Harry und Meghan würden den Medienberichten zufolge bereits an einer Zeichentrickserie über inspirierende Frauen arbeiten. In der vergangenen Woche sei der Dokumentarfilm "Rising Phoenix" bei Netflix erschienen, der von den Paralympischen Spielen handle, und in dem Harry auftrete.Die Verpflichtung der beiden Royals sichere Netflix viel Aufmerksamkeit und könnte für weitere Kursfantasie sorgen. Das Allzeithoch bei 575,37 Dollar sei nach der jüngsten Konsolidierung wieder in Reichweite. Auf diesem Niveau sei Netflix auch ein potenzieller Kandidat für einen Aktiensplit - und daher einer der zehn Werte im neuen "Aktionär"-Split-Index. (Analyse vom 03.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Netflix.