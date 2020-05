Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:
552484

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie Deutschland:
NFC

NFC



Nasdaq-Symbol Netflix-Aktie:
NFLX

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (25.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streamingdienstes Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Netflix habe Ende vergangener Woche einen ungewöhnlichen Schritt angekündigt: Demnächst würden Abonnements automatisch gekündigt, sollten die Kunden schon länger keine Serien oder Filme mehr in der App geschaut haben. Allerdings nur, wenn sie nicht auf eine Benachrichtigung reagieren würden. Daraufhin verliere die Aktie im US-Handel am letzten Freitag eineinhalb Prozent."Wir bitten alle, die seit ihrem Aboabschluss ein Jahr lang oder länger nichts auf Netflix geschaut haben, zu bestätigen, ob sie ihre Mitgliedschaft behalten wollen", so Produktchef Eddy Wu. Diese inaktiven Kunden würden seit heute (Montag, 25. Mai) eine Benachrichtigung in der Netflix-App oder eine E-Mail erhalten, auf die sie reagieren müssten, um das Abo aufrecht zu erhalten.Solche kreativen Maßnahmen seien nötig: Durch die Produktionsstopps könne Netflix wenig neue, eigene Inhalte ankündigen, um die Leute aktiv bei der Stange zu halten. Ein Hinweis auf eine mögliche Kostenfalle könne verlorenes Interesse zurückgewinnen und die Kundenbindung vertiefen.Laut eigener Angabe würden inaktive Abonnenten weniger als einen halben Prozehntpunkt der weltweit über 183 Millionen Nutzer ausmachen - etwa 915.000 Abonnements. Diese seien auch bereits im Finanzbericht berücksichtigt, heiße es von Netflix weiter.Zum Einstieg in die heiß gelaufene Aktie rät "Der Aktionär" aber dennoch nicht: die (zunehmend langsamer) steigenden Abonnentenzahlen und die starke Marke sind schon eingepreist (2021er KGV von 50), so Thobias Quaß. (Analyse vom 25.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Netflix-Aktie: