Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

394,25 EUR +0,57% (05.05.2020, 08:53)



Xetra-Aktienkurs Netflix-Aktie:

391,85 EUR (04.05.2020)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

428,15 USD +3,10% (04.05.2020)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (05.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Streamingdienstes Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Netflix solle in den nächsten fünf Jahren um 150 Millionen Abonnenten wachsen. Das meine zumindest Alan Gould, Analyst von Loop Capital. Deshalb bestätige er seine Kaufempfehlung und erhöhe das Kursziel für die Aktie von 490 Dollar auf 500 Dollar. Aktuell notiere die Aktie im US-Handel bei etwa 428 Dollar. Aber woher sollten diese ganzen neuen Abonnenten kommen?"Auch nach Covid-19 sollte Netflix in der Lage sein, mindestens in den nächsten fünf Jahren um 30 Millionen Abonnenten pro Jahr zu wachsen," so Gould. Allerdings erwarte Netflix im zweiten Quartal selbst nur noch 7,5 Millionen neue Kunden (von 15,7 in Q1). Für das zweite Halbjahr habe der Konzern nach den letzten Quartalszahlen schon jetzt vor schwächerem Wachstum gewarnt. Viele hätten die Entscheidung für ein Abo durch die Lockdowns früher gefällt als erwartet. Auch der zunehmende Wettbewerbsdruck im Streamingmarkt, durch beispielsweise Disney+ (50 Millionen Abonnenten in sechs Monaten), erschwere die Kundengewinnung.Außerdem rechne der Analyst mit einem positiven freien Cashflow bis 2022. Bis 2025 solle Netflix seiner Meinung nach auch schuldenfrei sein. Aber allein 2019 habe der Konzern 14,2 Milliarden Dollar langfristige Verbindlichkeiten angehäuft und gebe jedes Jahr im Schnitt weitere 15 Milliarden Dollar für neue Produktionen aus. Der Verschuldungsgrad liege bei sagenhaften 317 Prozent.Zum Vergleich: Von 2015 bis 2019 sei die Zahl der Abonnenten um 96 Millionen von 71 auf 167 Millionen gestiegen. Im selben Zeitraum habe der Jahresumsatz von 6,8 um gute 13 Milliarden Dollar auf 20,2 Milliarden Dollar zugelegt. Bei den nun angenommenen 150 Millionen neuen Abonnenten bis 2025 müsste Netflix in den kommenden fünf Jahren seinen Jahresumsatz erneut mehr als verdoppeln - durch die starke Konkurrenz und sich abschwächende Wirtschaft dank Corona eine Herausforderung."Der Aktionär" meine, dass steigende Abonnentenzahlen bei Netflix bereits eingepreist seien (2021er KGV von 50). Dazu sei die Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von nur 23 Prozent schwach.Die Netflix-Aktie ist auf diesem Niveau kein Kauf, so Thobias Quaß. (Analyse vom 05.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Netflix.