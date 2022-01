Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (06.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Das Sentiment gegenüber der Netflix-Aktie habe sich schon vor den gestern veröffentlichten FED-Protokollen verschlechtert. Seit ihrem November-Hoch sei es für das Papier des Streaming-Dienstes rund 21% nach unten gegangen. Und am heutigen Donnerstag würden die Wachstumserwartungen der Anleger schon wieder enttäuscht.Gleich zwei Analysten hätten sich am Donnerstag zur Netflix-Aktie geäußert und im frühen US-Handel für ein deutliches Minus gesorgt. Angefangen mit dem Stifel-Experten Scott Devitt, der zwar sein Kaufvotum beibehalte, aber das Kursziel von 690 auf 630 USD senke. Er sehe Schwächen bei den Downloads der Netflix-App, in der langsamer steigenden Abonnentenzahl sowie im weniger profitablen Wachstum auf den internationalen Märkten beispielsweise wegen der jüngsten Preissenkung in Indien. Aufgrund der schwächer als erwarteten Daten zur Netflix-App habe der Experte seine Schätzung für den Abonnentenzuwachs im vierten Quartal von 10,1 auf 8,6 Mio. reduziert, was der Prognose des Netflix-Managements von 8,5 Mio. Abonnenten näherkomme.Auch Doug Anmuth von JPMorgan senke am Donnerstag sein Kursziel für die Netflix-Aktie von 750 auf 725 USD. Wie sein Kollege beklage auch er geringere Downloads im vierten Quartal. Anmuth glaube daher, dass Netflix nur 6,25 Mio. neue Abonnenten bei der Veröffentlichung der Q4-Ergebnisse am 20. Januar melden werde. "Wir glauben, dass der Zuwachs an Abonnenten im vierten Quartal unregelmäßig war, da Netflix das Quartal mit einem signifikanten Anstieg durch Squid Game begann, das Ende September veröffentlicht wurde", sagte Anmuth. "Das Download-Wachstum verlangsamte sich dann und ging schließlich bis Anfang Dezember zurück, bevor es wieder anstieg." Er sehe also im neuen Jahr wieder bessere Abonnentenzuwächse.Tatsache sei allerdings auch, dass Netflix aktuell unter Druck sei, da die Gewinnerwartungen des Marktes nicht erfüllt werden könnten. Wenn dann auch noch Sorgen beim Abonnentenwachstum hinzukämen werde es schwer. Aber wie vom JPMorgan-Analyst angedeutet, dürfte diese Schwäche nur vorübergehend sein. Gewinne laufen lassen, rät Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Netflix-Aktie: