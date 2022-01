Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

460,60 EUR +1,59% (14.01.2022, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

525,69 USD +1,25% (14.01.2022, 22:00)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (15.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Netflix-Aktie (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Die Netflix-Aktie sei zuletzt in Sachen Kursentwicklung alles andere als ein Hingucker gewesen. Daher hoffe die Anlegergemeinde nun auf starke Zahlen, die in der kommenden Woche veröffentlicht würden. Vorab habe der Streaming-Anbieter schon mal eine gute Nachricht im Angebot.Netflix erhöhe nämlch die Preise. So werde etwa der Preis für den Premium-Tarif, der vier Streams gleichzeitig und Streaming in Ultra HD ermögliche, in den USA um 2 USD auf 19,99 USD pro Monat angehoben. Für das Netflix-Basistarifangebot mit einem Stream müssten die Nutzer zukünftig 1 USD mehr und damit auf 9,99 USD pro Monat bezahlen.Hintergrund: Die USA und Kanada seien mit 74 Mio. Kunden (Stand: September 2021) die größte Region für Netflix. Der Großteil des jüngsten Wachstums des US-Konzerns komme aus dem Ausland.Das Abonnentenwachstum von Netflix habe sich nach einem Boom zu Beginn der Corona-Krise verlangsamt, habe sich jedoch zuletzt dank des globalen Phänomens "Squid Game" - einer sechsteiligen Thriller-Serie aus Südkorea - erholt. Die Gesamtzahl der weltweiten Abonnements habe 213,6 Mio. erreicht.Netflix gehe mit den Preiserhöhungen den richtigen Weg. Das Unternehmen dürfe aufgrund seiner Marktposition auch über die notwendige Preissetzungsmacht verfügen. Zudem sei "Der Aktionär" langfristig von der Netflix-Aktie überzeugt. Die Gründe hierfür seien die breite Content-Pipeline, Fortschritte bei Eigenproduktionen z.B. im Bereich VFX, neue Initiativen im Bereich Gaming, internationale Stärke gegenüber den Peers und die Möglichkeit die Preisschraube anzuziehen. Investierte Anleger könnten daher weiter dabeibleiben. Neueinsteiger sollten besser die Zahlen abwarten und v.a. auf den Zuwachs bei den Abonnements achten, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link