Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streamingdienstes Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Filme und Serien jederzeit und so lange man wolle ansehen - für viele Netflix-Fans seien das die größten Vorteile des Streamingdienstes gegenüber dem linearen Fernsehen. Doch der eigene Programmdirektor zu sein, könne die Nutzer auch schnell überfordern - zumal die Content-Auswahl mittlerweile gigantisch groß und unübersichtlich sei.Um mit der Auswahl überforderten Zuschauern Hilfestellung zu bieten, gehe Netflix nun einen neuen und doch sehr traditionellen Weg: In Frankreich experimentiere der Streamingdienst mit einem linearen Fernsehsender. Bei "Netflix Direct" laufe 24 Stunden am Tag ein Programm, dass aus Inhalten der Netflix-Bibliothek bestehe.Auf den ersten Blick mute das lineare Programm von Netflix wie ein Rückschritt an. Kritiker würden sich fragen, ob dem Streaming-Dienst nun etwa die innovativen Ideen ausgehen würden. Doch gerade Abonnenten, die sich einfach nur berieseln lassen wollten, dürften das neue Feature dankbar annehmen und dafür vielleicht weniger oft zum klassischen Fernsehprogramm zurückgehen. Zudem biete es Netflix die Möglichkeit, den Nutzern neue oder weniger bekannte Inhalte schmackhaft zu machen. Und wer über "Direct" eine neue Lieblingsserie entdecke, könne jederzeit wieder in den Binge-Watching"-Modus wechseln.Das neue Feature sei sicher nicht die bahnbrechendste Innovation in der Geschichte von Netflix, dürfte aber durchaus Fans unter den Abonnenten finden und den US-Konzern darüber hinaus so gut wie nichts kosten. Ob Netflix dadurch das zuletzt etwas nachlassende Wachstum wieder ankurbeln könne, sei allerdings fraglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Netflix-Aktie: