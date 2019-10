Börsenplätze Netflix-Aktie:



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, Nasdaq-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (17.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie US-Streamingdienstes Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, Nasdaq-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Der Streaming-Riese habe in Q3 dank Hitserien wie Stranger Things wieder etliche neue Kunden hinzugewonnen. Unterm Strich sei die Anzahl der Bezahlabos in den drei Monaten bis Ende September weltweit um 6,8 Millionen gestiegen.Insgesamt hätten sich die bezahlten Mitgliedschaften zum Quartalsende auf knapp 158 Millionen belaufen. Die Entwicklung sei bei Anlegern gut angekommen, die Netflix-Aktie sei nachbörslich zeitweise um rund elf Prozent gesprungen.Dabei strebe das Unternehmen für das laufende Vierteljahr mit 7,6 Millionen neuen Kunden weniger Wachstum an als von Analysten angenommen, obwohl das Weihnachtsquartal eigentlich meist sehr stark sei.Der Gewinn sei im Jahresvergleich von 403 Mio. auf 665 Mio. Dollar gestiegen und damit deutlich stärker als von Analysten erwartet. Der Umsatz sei deutlich um 31 Prozent auf 5,2 Mrd. Dollar geklettert.Insgesamt bleibe der US-Markt für Netflix schwierig. In den ersten neun Monaten 2019 hätten nur 2,7 Millionen neue User den Service abonniert. Im November bekomme das Unternehmen große Konkurrenz: Apple und Walt Disney würden ihre Streamingdienste starten, die deutlich günstiger seien. Am Ende möge aber nicht der Preis entscheidend sein, sondern eine Übersättigung der Konsumenten angesichts des immer größer werdenden Angebots. Folglich werde das Wachstum bei den Nutzerzahlen belastet.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" bleibt bei seiner skeptischen Einschätzung: Die Netflix-Aktie ist zu teuer und ein Verkauf. (Analyse vom 17.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link