Börsenplätze Netflix-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Netflix-Aktie:

427,25 EUR +3,49% (30.10.2020, 12:26)



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

427,25 EUR -0,47% (30.10.2020, 12:37)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

504,21 USD +3,70% (29.10.2020)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (30.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streamingdienstes Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Netflix habe am Donnerstag angekündigt, die Preise für seinen Streamingdienst in den USA erneut zu erhöhen. Je nach Abo-Modell müssten Nutzer künftig ein bis zwei Dollar mehr bezahlen. Bei den Anlegern komme das gut an: Die Aktie sei daraufhin um über fünf Prozent nach oben geschossen.Betroffen von der Preiserhöhung seien zunächst die Standard- und Premium-Abonnements in den USA. Der Standard-Account, bei dem Nutzer in Full-HD und auf zwei Geräten gleichzeitig streamen könnten, koste künftig 13,99 Dollar pro Monat und damit einen Dollar mehr als bisher. Für das Premium-Paket mit 4K-Auflösung auf bis zu vier Geräten gleichzeitig müssten die Kunden zwei Dollar tiefer in die Tasche greifen und 17,99 Dollar bezahlen. Das Einsteiger-Abo bleibe zunächst außen vor und koste auch weiterhin 8,99 Dollar.Für bereits bestehende Abos solle die Preiserhöhung laut Netflix in den nächsten zwei Monaten in Kraft treten. Die Kunden würden dabei 30 Tage im Voraus informiert. Wer in den USA jetzt ein Netflix-Abo abschließe, müsse bereits die neuen Preise bezahlen. Ob und wann auch die Abonnenten hierzulande und in weiteren internationalen Märkten mehr bezahlen müssten, habe das Unternehmen offen gelassen.Preiserhöhungen seien bei Netflix keine Seltenheit. Zuletzt habe der Streamingdienst im Januar 2019 die Monatsgebühren erhöht. Um die Nutzer mit neuem und exklusivem Content zu versorgen, müsse Netflix jedes Jahr Milliarden investieren, was sich auch in immer weiter steigenden Schulden widerspiegle.Bei den Anlegern habe die Preiserhöhung und die damit verbundene Aussicht auf steigende Einnahmen derweil für Begeisterung gesorgt. Die Netflix-Aktie sei nach der Ankündigung in der Spitze um über fünf Prozent nach oben gesprungen und habe damit die 500-Dollar-Marke zurückerobert.Bewertung und Erwartungen bei Netflix seien hoch, seien mit den jüngsten Quartalszahlen allerdings nur bedingt erfüllt worden.Die Netflix-Aktie steht daher aktuell auf der Beobachtungsliste des "Aktionär". Im Falle eines Rücksetzers können sich Anleger jedoch mit einem Kauflimit im Bereich von 440 Dollar auf die Lauer legen, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 30.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link