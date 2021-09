Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

501,00 EUR +1,87% (02.09.2021, 16:36)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

591,95 USD +1,70% (02.09.2021, 16:21)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (02.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streamingdienstes Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Nach einer längeren Durststrecke seien die Papiere von Netflix aus ihrem monatelangen Seitwärtstrend ausgebrochen und hätten heute ein neues Allzeithoch bei 598,09 Dollar markiert. Dieser Break dürfte den Bullen nun Rückenwind für eine weitere Rally geben. Ähnlich sehe es auch ein technischer Analyst."Aus technischer Perspektive, gibt es aktuell keinen besseren Chart bei Tech-Aktien im Mega-Cap-Bereich als bei Netflix", habe Joe Terranova, Senior Managing Director von Virtus Investment Partners gegenüber CNBC, gesagt. In der Tat sei Netflix heute ein mustergültiger Ausbruch gelungen. Gelinge nun den Bullen die psychologisch wichtige Marke bei 600 Dollar zu knacken, dann wäre der Weg in Richtung der 650-Dollar-Marke frei.Bullish zeige sich auch aktuell das Gros der Wall Street-Analysten. Laut "Bloomberg" würden derzeit 33 Experten die Papiere des Streaming-Giganten zum Kauf empfehlen, sieben seien neutral gestimmt und nur drei würden Anlegern den Verkauf nahelegen.Ein Grund für die gute Stimmung bei den Investoren dürften die neue Hits sein, die bei Netflix demnächst erscheinen würden. Darunter seien "Don't look up", "Kate", "Holiday" und weitere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Netflix.