Xetra-Aktienkurs Netflix-Aktie:

309,00 EUR -1,33% (30.01.2020, 11:34)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

343,16 USD -1,54% (29.01.2020, 22:00)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (30.01.2020/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Netflix: Das Marktumfeld wird ungemütlicher - AktienanalyseDer Streaming-Riese Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) hat im Schlussquartal überraschend viele Kunden angelockt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Zahl der Bezahlabos sei in den drei Monaten bis Ende Dezember weltweit um 8,8 Mio. gestiegen Damit habe Netflix nicht nur die eigene Prognose, sondern auch die Markterwartungen übertroffen. Diese hätten lediglich bei 7,6 Mio. gelegen. Insgesamt habe es der Konzern zum Quartalsende damit auf gut 167 Mio. bezahlte Mitgliedschaften gebracht. Das zeige sich schließlich auch in den Unternehmenszahlen: Die Erlöse seien auf 5,5 Mrd. Dollar gewachsen - ein deutliches Plus von 31 Prozent im Jahresvergleich. Der Gewinn sei von 134 Mio. auf 587 Mio. Dollar geklettert.An der Börse habe sich die Begeisterung über die Zahlen dennoch in Grenzen gehalten. Zum einen seien im wichtigen US-Markt zuletzt lediglich 420.000 neue Kunden hinzugekommen statt wie vorhergesagt 659.600. Zum anderen stelle Netflix für das laufende Quartal "nur" noch einen globalen Zuwachs von sieben Mio. Kunden in Aussicht - deutlich weniger als von Analysten erwartet. Zum Vergleich: Im ersten Quartal 2019 habe Netflix noch 8,9 Mio. neue Abonnenten gezählt. Das Problem: Der US-Markt sei inzwischen übersättigt. Hinzu komme, dass neue Konkurrenten wie Disney und Apple, aber auch etablierte Rivalen wie Amazon und Hulu Netflix mit ihren Streaming-Services preislich unterbieten würden - zum Teil erheblich.Zwar gebe sich das Unternehmen in einem Brief an die Aktionäre gewohnt kämpferisch: "Wir haben einen großen Vorsprung beim Streaming und werden darauf aufbauen, indem wir uns auf das konzentrieren, auf das wir uns die letzten 22 Jahre konzentriert haben - unsere Kunden zufriedenzustellen." Und weiter: "Viele Medienunternehmen und Tech-Giganten starten Streaming-Dienste. Sie verstärken den Trend hin zu Streaming und weg von linearen Unterhaltungsangeboten. Diese Bewegung steht erst an ihrem Anfang und ist global. Sie lässt noch reichlich Raum für das Wachstum vieler Anbieter, während das lineare Fernsehen verschwindet". Finanzchef Spencer Neumann habe allerdings eingestehen müssen, dass es angesichts des verschärften Konkurrenzkampfes und der vergleichsweise hohen Preise von Netflix bereits eine etwas erhöhte Abwanderungsrate von Kunden gegeben habe.