Xetra-Aktienkurs Netflix-Aktie:

247,03 EUR +5,20% (29.11.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

252,70 EUR +1,54% (29.11.2018, 18:38)



Nasdaq-Aktienkurs Netflix-Aktie:

285,4598 USD +0,99% (29.11.2018, 18:24)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (29.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Vagenknecht, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Das Geschäftsmodell von Netflix setze derzeit auf Kundenwachstum. Somit experimentiere das kalifornische Unternehmen beispielsweise mit günstigeren Angeboten in Malaysia oder in Indien. Auch bereits stark besetzte Märkte würden nicht vernachlässigt: In Europa werde es im nächsten Jahr dutzende neue Serien, Dokus oder Filme geben. Die Nachfrage nach neuen Content sei da.Insgesamt 221 neue Projekte bereite der Streaming-Riese in 2019 für den alten Kontinent vor - darunter 153 Originals. Zurzeit gebe es in Europa 141 Projekte. Das Ziel sei es, in jedem Land zehn bis zwölf Shows anzubieten. "Im vergangenen Jahr hatten wir eine bis zwei Shows in Spanien, im nächsten Jahr werden es sechs bis sieben sein", habe der Netflix Vizepräsident für internationale Originals, Erik Barmack, gesagt.Auf dem europäischen Markt sei noch viel Wachstumspotenzial. Laut dem Portal Statista hätten in 2017 etwa 29 Millionen Europäer ein Netflix-Abo gehabt - ein Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr von gut neun Millionen. In den folgenden fünf Jahren solle Netflix etwa 27 Millionen neue Binge-Watcher gewinnen. Der stärkste europäische Markt sei mit gut zwölf Millionen Abonnenten das Vereinigte Königreich.Die langfristige Prognose des Nutzerzuwachses sei durch das zunehmende Interesse an Netflix-Abos untermauert. Die Frequenz des bei Google eingegebenen Suchbegriffs "Netflix subscription" ("Netflix Abo") nehme zu. Vor allem in Dezember würden sich Leute zunehmend über die Netflix-Angebote erkundigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Netflix-Aktie: