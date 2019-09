Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

262,30 EUR -0,79% (19.09.2019, 13:10)



Nasdaq-Aktienkurs Netflix-Aktie:

291,56 USD (18.09.2019)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (19.09.2019/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Netflix: Hoher Konkurrenzdruck - AktienanalyseDie Netflix-Aktie (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) hatte zuletzt keinen guten Stand an der Börse, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Um fast 20 Prozent sei es in den vergangenen drei Monaten abwärts gegangen, auf das tiefste Niveau seit Anfang des Jahres. Es sei vor allem der zunehmende Wettbewerb, der Anlegern Sorgen bereite. Die Zahl der Anbieter werde immer größer, der Kampf um Kunden und Marktanteile entsprechend härter. Die Auswirkungen seien bereits deutlich sichtbar: Im zweiten Jahresquartal habe Netflix weltweit nur noch 2,7 Mio. neue Kunden gewinnen können und sei damit deutlich hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben. In den USA sei die Zahl der Abonnenten sogar erstmals seit vier Jahren gesunken - und die richtigen Brocken kämen erst noch.So habe Apple vergangene Woche angekündigt, seinen bereits in Aussicht gestellten Streamingdienst Anfang November in 100 Ländern zu starten - für fünf Dollar im Monat. Ein absoluter Kampfpreis, der für Käufer eines iPhones, iPads, eines Mac-Computers oder einer Apple-TV-Box sogar noch ein Jahr lang entfalle. Zum Vergleich: Ein Netflix-Abo koste in den USA mindestens knapp neun Dollar pro Monat.Ebenfalls im November komme in den USA der Disney-Konzern mit einem eigenen Dienst für knapp sieben Dollar pro Monat an den Markt. Die Filmfabrik könne dabei auf ihren großen Fundus an Klassikern zurückgreifen, darunter die Marvel-Filme oder unzählige Zeichentrickproduktionen. Für 2020 habe zudem der Fernsehsender HBO eine eigene Plattform angekündigt. Ein genauer Preis und ein Datum stünden zwar noch aus. Fest stehe allerdings, dass der Dienst jede Menge bekannter Inhalte bereithalten und um hochkarätige Eigenproduktionen ergänzt werden solle. Unter anderem solle mit "Friends" die zweitbeliebteste Serie auf Netflix von dem Streaming-Pionier zu HBO Max umziehen.