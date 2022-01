Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (27.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Die Netflix-Aktie habe nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen vor einer Woche knapp ein Drittel an Wert verloren. Auch am Mittwoch habe sich der Abverkauf fortgesetzt - jedenfalls im regulären Handel. Denn der Kurssturz des Streaming-Marktführers habe den bekannten Hedgefonds-Milliardär Bill Ackman angelockt - und die Veröffentlichung seiner Netflix-Käufe habe die Aktie nachbörslich rund vier Prozent nach oben getrieben.Laut einer Mitteilung an die Kunden von Pershing Square habe der Hedgefonds seit vergangenem Freitag 3,1 Millionen Netflix-Aktien erworben. Ausgehend vom Dienstagsschlusskurs habe Ackman damit eine Summe von rund 1,1 Milliarden Dollar in den Streaming-Anbieter investiert."Viele unserer besten Investments wurden getätigt, als Anleger mit einem kurzfristigen Zeithorizont großartige Unternehmen zu Kursen abstießen, die bei einer langfristigen Betrachtung außerordentlich attraktiv erschienen", erkläre Ackman sein antizyklisches Vorgehen.Laut Ackman weise Netflix einige höchstattraktive Merkmale auf wie beispielsweise ein auf Abonnements basierendes Geschäftsmodell, hohe wiederkehrende Umsätze, ein hervorragendes Management, vorteilhafte Skaleneffekte und dank einer breiten Content-Pipeline einen Burggraben gegenüber der Konkurrenz.Die Cash-Position für den Netflix-Zukauf habe Pershing Square übrigens durch die Auflösung einer größeren Hedge-Position auf steigende Anleihezinsen flüssig gemacht. Nach der FED-Ankündigung, die zu weiter steigenden Zinsen geführt habe, habe sich Ackman jedoch eingestanden, dass man mit einem späteren Verkauf höhere Gewinne hätte erzielen können - das Chance/Risiko-Verhältnis einer Netflix-Investition sei aber deutlich attraktiver.Bill Ackman nenne einige wichtige Gründe, weshalb Netflix ein hervorragendes Unternehmen sei. "Der Aktionär" sei ebenfalls der Meinung, dass der Markt aufgrund der aktuellen Wachstumssorgen die Netflix-Aktie über Gebühr abgestraft habe.Anlegern wird vor einem Einstieg jedoch geraten, auf eine erste Bodenbildung zu warten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Netflix-Aktie. (Analyse vom 27.01.2022)