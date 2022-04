Börsenplätze Netflix-Aktie:



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (07.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Schon am 19. April sei es für Netflix schon wieder soweit: Die Präsentation der Quartalszahlen stehe an. Im Fokus würden dabei neben Umsatz- und Gewinnentwicklung auch wieder die Zahl der hinzugewonnenen Abonnenten stehen - und glaube man den Analysten, dürfte Netflix hier für eine Überraschung gut sein.Laut den Experten von JPMorgan komme Netflix auf Basis der jüngsten Download-Daten von Apptopia auf rund vier Millionen neue Abonnenten im abgelaufenen Quartal. Dies wäre rund eine Million mehr als erwartet, so die Analysten. Der betreuende Analyst Doug Anmuth weise jedoch darauf hin, dass hier die Einstellung der Geschäfte in Russland noch nicht enthalten sei.Für das Q2 erwarte der JPMorgan-Experte rund eine Million zusätzliche Abonnenten, was weniger wäre als die 1,5 Millionen aus dem Vorjahresquartal. Das Q2 sei jedoch regelmäßig schwach ausgefallen, da der Frühling die Menschen nach draußen ziehe.Die zweite Staffel von "Bridgerton", welche vergangene Woche 252 Millionen Stunden gestreamt worden sei und damit einen neuen Rekord aufgestellt habe, sowie der neue Adam-Sandler-Film oder die letzte Staffel von "Peaky Blinders", seien jedoch nur ein paar der Highlights in Q2. Netflix bleibe damit durchaus auch für das Q2 für Überraschungen aufgestellt.Anleger lassen sich jedoch vorerst nicht unterkriegen und setzen auf die Chance auf besser als erwartete Q1-Zahlen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link