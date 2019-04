Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (17.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Streaming-Dienstes Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX).Netflix habe Anleger nach einem starken Jahresauftakt auf schwächeres Nutzerwachstum eingestellt. Weltweit seien im ersten Quartal unter dem Strich 9,6 Millionen neue Bezahl-Abos hinzugekommen, wie der Online-Videodienst am Dienstag nach US-Börsenschluss mittgeteilt habe. Damit habe Netflix sowohl die eigenen Erwartungen als auch die des Marktes klar übertreffen können.Insgesamt habe es Netflix Ende März auf knapp 149 Millionen bezahlte Mitgliedschaften gebracht. Für das laufende Vierteljahr habe der Streaming-Riese jedoch nur fünf Millionen neue Kunden in Aussicht gestellt und damit die nach Preiserhöhungen bereits gedämpften Erwartungen der Experten enttäuscht. Die Aktie sei nachbörslich zwar leicht ins Minus gerutscht, allerdings habe Netflix mit einem Kursplus von rund 34 Prozent seit Jahresbeginn derzeit einen guten Lauf. Ein charttechnisches Kaufsignal würde der Sprung über das Märzhoch bei 379 Dollar bringen.Geschäftlich sei der Start ins neue Jahr erfolgreich verlaufen: Netflix habe die Erlöse im Auftaktquartal verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um mehr 22 Prozent auf 4,5 Milliarden Dollar gesteigert. Der Gewinn sei von 290 Millionen auf 344 Millionen Dollar geklettert. Damit seien die Prognosen der Wall Street-Analysten klar übertroffen worden. Der Marktführer müsse sich im boomenden Streaming-Geschäft auf verschärften Wettbewerb einstellen. Sowohl der Hollywood-Gigant Disney als auch der iPhone-Riese Apple hätten jüngst Konkurrenzangebote vorgestellt, die in diesem Jahr starten sollten.Netflix-Chef Hastings sei sich im Klaren darüber, was auf sein Unternehmen zukomme, gebe sich jedoch kämpferisch. Im Brief an die Aktionäre habe er Apple und Disney als "Weltklasse-Marken" bezeichnet, mit denen sich Netflix jedoch gerne messen wolle. Er gehe nicht davon aus, dass die neuen Kontrahenten das Wachstum von Netflix wesentlich beeinträchtigen würden. "Wir glauben, dass wir alle weiterwachsen werden, da wir mehr in Inhalte investieren und unsere Services verbessern", so Hastings. Der Top-Manager habe bereits in der Vergangenheit betont, dass der Streaming-Markt groß genug für mehrere Wettbewerber sei. (Analyse vom 17.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Netflix und Apple.Börsenplätze Netflix-Aktie: