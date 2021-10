Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 19. Oktober stehe die Aktie von Netflix im Gegensatz zu anderen Tech-Werten gut da. Die Kursgewinne der vergangenen Wochen würden klar zeigen, dass sich Anleger viel vom Q3-Bericht erhoffen würden - und die jüngsten Analystenkommentare würden diese Einschätzung bestätigen.Die Netflix-Aktie habe sich nach den eher enttäuschenden Q2-Zahlen schnell wieder erholt und in den vergangenen Monaten ordentlich zugelegt. Wieviel Kraft diese Rally habe, zeige insbesondere die Kursentwicklung seit Mitte September. Als der NASDAQ 100 aufgrund von Inflationssorgen an Trendstärke verloren und in drei Wochen vier Prozent eingebüßt habe, sei Netflix um 7,7 Prozent gestiegen.Aktuell weise die Netflix-Aktie eine Relative Stärke von 68 Punkten auf nähere sich damit überkauftem Niveau. Zum Vergleich: Der Relative-Stärke-Index des NASDAQ 100 notiere aktuell auf 45 Punkten.Dass auf die jüngste Rally nicht gleich eine charttechnische Konsolidierung folge, könnten die Quartalszahlen sorgen. So würden die Analysten von J.P. Morgan überzeugt bleiben, dass Netflix die Erwartungen der Anleger an das Nutzerwachstum von 3,5 Millionen im dritten Quartal übertreffen könne. Potenzial hierfür gebe sowohl ein besseres Abschneiden auf den noch unterrepräsentierten internationalen Märkten als auch das spektakuläre Debut der neuen Serie "Squid Game".Trotz zuletzt starker Zugewinne sollten Anleger angesichts der bullishen Kommentare von J.P. Morgan und anderer Netflix-Analysten nicht mit einem Rücksetzer vor den Zahlen rechnen.Es gilt also: Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.10.2021)