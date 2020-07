Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

494,80 EUR +1,95% (13.07.2020, 11:03)



Xetra-Aktienkurs Netflix-Aktie:

493,80 EUR +5,89% (13.07.2020, 10:46)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

548,73 USD +8,07% (10.07.2020)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (13.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streamingdienstes Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Die Aktie von Netflix kenne kein Halten und notiere bei 550 Dollar auf Rekordhoch. Seit März sei das Papier um 90 Prozent in die Höhe geschossen und Analysten würden dem Streamingriesen noch mehr zutrauen. Am Donnerstag öffne Netflix seine Bücher für Q2 und die Erwartungshaltung am Markt sei enorm. Wie sollten sich Anleger verhalten?Mit der deutschsprachigen Serie "Dark" habe Netflix einen Volltreffer gelandet - der komplexe Plot ziehe Millionen Zuschauer in seinen Bann. Kaum weniger spannend gehe es für den US-Streaming-Riesen an der Börse zu. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie habe Nektflix Millionen neuer Abonnenten gemeldet und die Aktie erklimme immer neue Hochs. Die Performance seit Ende März: bärenstarke 89 Prozent!Am Freitag habe Netflix bei 550 Dollar (+8%) ein weiteres Allzeithoch markiert. Auf dem Niveau werde der Konzern mit 241 Milliarden Dollar bewertet und damit höher als der Inbegriff der Unterhaltung - Disney (215 Milliarden). Analysten seien sicher: Die Rally bei Netflix sei nicht vorbei, da sei noch mehr drin. Baird etwa sehe Potenzial bis 600 Dollar je Aktie und Goldman Sachs halte 670 Dollar für gerechtfertigt.Die Analysten eine die Erwartung, dass Netflix das hohe Wachstumstempo in den letzten drei Monaten beibehalten habe. Im Q1 hätten fast 16 Millionen ein Abo für die Streaming-Plattform abgeschlossen - eine Folge des Lockdowns im Zuge der Corona-Krise. Für Q2 würden die Experten eine Fortsetzung des starken Wachstums prognostizieren, jedoch sei die Spanne der Schätzungen so gewaltig wie das Serienangebot bei Netflix. Während etwa Morgan Stanley rund acht Millionen Abonnenten voraussage, darunter 6,5 Millionen im internationalen Geschäft, peile Goldman-Experte Heath Terry 12,5 Millionen Neukunden an.Laut den Aufzeichnungen von "Bloomberg" habe die Aktie nach den letzten neun Quartalsveröffentlichungen jeweils einen Tag später sechsmal im Minus notiert. Für die letzten sechs Quartale sehe die Scorecard folgendermaßen aus: Q1 2020: -2,9%, Q4 2019: -3,6%, Q3 2019: +2,5%, Q2 2019: -10,3%, Q1 2019: -1,3%, Q4 2018: -4,0%.Für risikofreudige Trader könnte es lukrativ sein, die Q2-Zahlen von Netflix für einen Short-Trade zu nutzen, so Martin Weiß von "Der Aktionär". Die Statistik spreche hier für eine kräftige Reaktion mit Tendenz zu sinkenden Kursen. (Analyse vom 13.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Netflix.