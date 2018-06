Nasdaq-Aktienkurs Netflix-Aktie:

Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (26.06.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktie: Anleger nehmen Gewinne im großen Stil mit - ChartanalyseSeit Sommer 2016 hat sich der Kursverlauf der Netflix-Aktie (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC) mehr als vervierfacht und hat dabei an 423,20 US-Dollar zugelegt - doch auch zu Recht? Der letzte Kursanstieg seit Anfang dieses Jahres hatte es wirklich in sich, die steile Rally war wohl etwas zu viel des Guten, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Bereits ab Februar dieses Jahres sei das sonst in geordneten Bahnen steigende Wertpapier leicht ins Straucheln gekommen, habe sich ab Mai aber wieder kontinuierlich auf der Oberseite entwickeln und seine Aufwärtsbewegung auf 423,20 US-Dollar zeitweise sogar noch beschleunigen können. Doch die Rechnung sei ohne das allgemeine Marktumfeld gemacht worden, Technologiewerte seien zu Beginn dieser Woche merklich eingeknickt, darunter auch das Wertpapier von Netflix. Hier aber liege nun das Problem des jüngsten Kursanstiegs über die Marke von 400,00 US-Dollar, mit den letzten drei Tageskerzen oberhalb des runden Kursniveaus sei nämlich ein unmittelbares Verkaufssignal aktiviert worden.Dabei handle es sich genau genommen um ein selten vorkommendes Konstrukt eines so genannten Islang Gap's, das sehr häufig am Ende eines Trends auftrete und für eine Wende sorge. Die Abgaben zu Beginn dieser Handelswoche bestätigen nun diese Vermutung, sodass weitere Rücksetzer in dem Wertpapier des Streamingdienstanbieters Netflix folgen dürften und für den Aufbau von kurzfristigen Short-Positionen herangezogen werden können, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 26.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:336,12 EUR +2,32% (26.06.2018, 14:43)XETRA-Aktienkurs Netflix-Aktie:336,20 EUR +2,72% (26.06.2018, 14:28)