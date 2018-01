Kursziel

Netflix-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 251 Buy Buckingham Research Matthew Harrigan 18.01.2018 255 Overweight Morgan Stanley Benjamin Swinburne 17.01.2018 250 Buy UBS Eric Sheridan 11.01.2018 245 Overweight Barclays Kannan Venkateshwar 11.01.2018 245 Buy MKM Partners Rob Sanderson 10.01.2018 224 Neutral Credit Suisse Stephen Ju 08.01.2018 220 Outperform Macquarie Tim Nollen 02.01.2018 225 Buy BofA Merrill Lynch Research Nathaniel Schindler 18.12.2017 240 Overweight Piper Jaffray Michael Olson 06.12.2017 250 Buy Monness, Crespi, Hardt & Co. - 04.12.2017 250 Buy Goldman Sachs Heath Terry 28.11.2017 132 Sell Société Générale Christophe Cherblanc 18.10.2017 93 Underperform Wedbush Morgan Securities - 17.10.2017 245 Outperform Oppenheimer Jason Helfstein 17.10.2017 250 Outperform RBC Capital Mark Mahaney 17.10.2017 235 Overweight Cantor Fitzgerald - 17.10.2017 235 Buy Stifel Nicolaus - 17.10.2017 235 Overweight Atlantic Equities - 17.10.2017 242 Overweight JPMorgan Douglas Anmuth 17.10.2017 270 Buy Pivotal Research Jeffrey Wlodarczak 17.10.2017 207 Market perform FBR Capital Markets Barton Crockett 17.10.2017 190 Hold Jefferies John Janedis 17.10.2017 200 Hold Aegis Capital - 16.10.2017 230 Outperform Bernstein Research Todd Juenger 13.10.2017 230 Outperform Wells Fargo - 27.09.2017 225 Buy BTIG Research - 26.07.2017 195 Buy Nomura Anthony DiClemente 18.07.2017

Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

181,60 Euro +0,89% (19.01.2018, 12:13)



Nasdaq-Aktienkurs Netflix-Aktie:

USD 220,33 (18.01.2018)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (19.01.2018/ac/a/n)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 270 oder 93 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Netflix-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Netflix Inc. wird am 22.01.2018 die Zahlen für das vierte Quartal veröffentlichen.Was das Kunden-Wachstum betrifft, war Netflix im dritten Quartals sehr gut unterwegs: Man hat 6,3 Mio. Kunden erreicht, während 6,25 Mio. erwartet waren. Außerhalb der USA hat Netflix über 4 Mio. Kunden generiert. Erwartet waren 3,7 Mio. Kunden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Netflix-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Netflix-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Netflix-Aktie:XETRA-Aktienkurs Netflix-Aktie:181,00 Euro +1,00% (19.01.2018, 11:41)