Kursziel

Netflix-Aktie

(USD) Rating

Netflix-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 586,00 Neutral Credit Suisse Douglas Mitchelson 19.04.2021 650,00 Buy Loop Capital Alan Gould 16.04.2021 650,00 Buy UBS John Hodulik 16.04.2021 605,00 Overweight Piper Sandler Thomas Champion 16.04.2021 450,00 Neutral Rosenblatt Securities Mark Zgutowicz 15.04.2021 340,00 Underperform Wedbush Securities Michael Pachter 15.04.2021 650,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Justin Patterson 14.04.2021 685,00 Overweight J.P. Morgan Securities Douglas Anmuth 12.04.2021 472,00 Sell Benchmark Company Matthew Harrigan 09.04.2021 550,00 Hold Stifel Scott Devitt 09.04.2021 665,00 Outperform Evercore ISI Mark Mahaney 06.04.2021 650,00 Buy Argus Research Joseph Bonner 23.03.2021 - Underperform Needham & Co Laura Martin 12.03.2021

Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

455,50 EUR -0,14% (19.04.2021, 17:43)



Xetra-Aktienkurs Netflix-Aktie:

454,55 EUR +0,25% (19.04.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

546,67 USD +0,02% (19.04.2021, 17:37)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (19.04.2021/ac/a/n)







Los Gatos (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 685,00 oder 340,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Netflix-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Netflix Inc. wird am 20.04.2021 die Zahlen für das erste Quartal 2021 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Netflix-Aktie anbetrifft, hat Douglas Anmuth, Analyst von J.P. Morgan, den Titel in einer Aktienanalyse vom 12.04.2021 weiterhin auf "overweight" belassen. Das Kursziel von 685,00 USD wurde bestätigt. Der Analyst habe aktuelle Trends bei App-Downloads und im Videostreaming insgesamt untersucht. Er sei der Ansicht, dass die allgemeine Stimmung unter den Netflix-Anlegern gedämpft bleibe.Die niedrigste Kursprognose für die Netflix-Aktie kommt von Wedbush Securities. Analyst Michael Pachter hat den Titel in einer Aktienanalyse vom 15.04.2021 das mit dem "underperform"-Rating bewertet. Das Kursziel laute 340,00 USD. Der Analyst räume ein, dass Netflix während der Pandemie sehr gut abgeschnitten habe, was ihn überrasche, indem er das Gaspedal für das Abonnentenwachstum gedrückt halte und gleichzeitig von einer Unterbrechung der Produktionspläne für Inhalte profitiere, die es ihm ermöglicht hätten, einen positiven Free Cashflow zu generieren. Während Pachter in Bezug auf Netflix "weitaus konstruktiver" sei als zu irgendeinem Zeitpunkt in fast einem Jahrzehnt, stelle der Analyst seine Bewertung weiterhin infrage, da er der Ansicht sei, dass Aktien "überbewertet" seien.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Netflix-Aktie?Börsenplätze Netflix-Aktie: