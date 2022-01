Kursziel

Netflix-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 415,00 Hold Jefferies - 23.01.2022 450,00 Neutral Goldman Sachs Eric Sheridan 21.01.2022 450,00 Equal-weight Morgan Stanley Benjamin Swinburne 21.01.2022 450,00 Neutral Credit Suisse Douglas Mitchelson 21.01.2022 - Sector weight KeyBanc Capital Markets Justin Patterson 21.01.2022 425,00 Equal weight Barclays Kannan Venkateshwar 21.01.2022 550,00 Buy Pivotal Research Jeffrey Wlodarczak 21.01.2022 525,00 In-line Evercore ISI Mark Mahaney 21.01.2022 395,00 Neutral Macquarie Research Tim Nollen 21.01.2022 562,00 Overweight Piper Sandler Thomas Champion 21.01.2022 650,00 Outperform BMO Capital Markets Daniel Salmon 21.01.2022 - Hold Benchmark Company Matthew Harrigan 21.01.2022 575,00 Buy UBS John Hodulik 21.01.2022 420,00 Neutral Robert W. Baird William Power 21.01.2022 470,00 Hold Truist Matthew Thornton 21.01.2022 465,00 Hold Deutsche Bank Bryan Kraft 21.01.2022 600,00 Buy Canaccord Genuity Maria Ripps 21.01.2022 - Market perform Raymond James Andrew Marok 21.01.2022 - Neutral Monness, Crespi, Hardt & Co. Brian White 21.01.2022 600,00 Outperform Cowen and Company John Blackledge 21.01.2022

Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

371,30 EUR +7,67% (31.01.2022, 17:50)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

416,11 USD +8,26% (31.01.2022, 17:35)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (31.01.2022/ac/a/n)







Los Gatos (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 650,00 oder 395,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Netflix-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Netflix Inc. hat am 20.01.2022 die Zahlen für das vierte Quartal 2021 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 20. Januar zu entnehmen ist, rechne der Streaming-Marktführer nach dem Corona-Boom nur noch mit schwachem Nutzerwachstum. Für das laufende Quartal erwarte das Unternehmen lediglich 2,5 Millionen neue Kunden. Damit sei Netflix deutlich unter den Prognosen der Analysten geblieben.Im letzten Vierteljahr 2021 habe die weltweite Anzahl der Abonnenten dank Streaming-Hits wie "Squid Game" und "Don't Look Up" noch um gut acht Millionen auf insgesamt knapp 222 Millionen zugelegt. Finanziell sei es zuletzt weiter rund gelaufen: Im Schlussquartal sei der Umsatz gegenüber dem Vorjahreswert um 16% auf 7,7 Mrd. Dollar gestiegen. Der Gewinn sei um rund 12% auf 607 Mio. USD (537 Mio. Euro) gewachsen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Netflix-Aktie anbetrifft, hat Daniel Salmon, Analyst von BMO Capital, den Titel in einer Aktienanalyse vom 21.01.2022 weiterhin auf "outperform" belassen. Das Kursziel werde von 700,00 auf 650,00 USD gesenkt. Das Abonnentenwachstum werde durch niedrige Bruttozugänge "gebremst", was die Frage nach alternativer Monetarisierung als Folge erneuern sollte, so der Analyst. Es werde auch erwartet, dass das Netflix-Management den Rückkauf in diesem Quartal durchführen werde, obwohl das fehlende regulatorische Risiko von Netflix im Vergleich zu anderen FAANGs angesichts der jüngsten Kongressaktivitäten positiver gesehen werden sollte, füge Salmon hinzu.Die niedrigste Kursprognose für die Netflix-Aktie kommt von Macquarie Research. Analyst Tim Nollen hat sie in einer Aktienanalyse vom 21.01.2022 von "neutral" auf "underperform" herabgestuft. Das Kursziel werde von 615,00 auf 395,00 USD reduziert. Die Ergebnisse des Unternehmens für das vierte Quartal würden einen "leichten Fehlschlag" bei den Abonnenten beinhalten, aber was noch wichtiger sei, es habe zu einer weiteren Verlangsamung im ersten Quartal und viel niedrigeren Erwartungen an die operative Marge für 2022 geführt, so Nollen. Das Fehlen der Abonnentenführung sei enttäuschend und die "schwere" Inhaltsliste von Netflix nach dem ersten Quartal werde die Abschreibungskosten belasten.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Netflix-Aktie auf einen Blick: