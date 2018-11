Kursziel

Netflix-Aktie

(USD) Rating

Netflix-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 406,00 Buy Buckingham Research Matthew Harrigan 05.11.2018 370,00 Neutral Nomura - 29.10.2018 120,00 Sell Morningstar - 29.10.2018 410,00 Outperform Macquarie Research - 26.10.2018 459,00 Outperform Imperial Capital - 24.10.2018 440,00 Outperform BMO Capital Markets - 19.10.2018 - Hold Argus Research Joseph Bonner 19.10.2018 410,00 Outperform Oppenheimer Jason Helfstein 18.10.2018 150,00 Underperform Wedbush Securities Michael Pachter 18.10.2018 475,00 Outperform Morgan Stanley - 17.10.2018 470,00 Outperform Credit Suisse Doug Mitchelson 17.10.2018 450,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 17.10.2018 465,00 Outperform Bernstein Research Todd Juenger 17.10.2018 441,00 Overweight Atlantic Equities - 17.10.2018 380,00 Neutral Robert W. Baird William Power 17.10.2018 464,00 Outperform Imperial Capital - 17.10.2018 322,00 Buy B. Riley FBR - 17.10.2018 - Sector weight KeyBanc Capital Markets Andy Hargreaves 17.10.2018 480,00 Buy Pivotal Research Group - 17.10.2018 430,00 Overweight Barclays Kannan Venkateshwar 17.10.2018 400,00 Neutral UBS Eric Sheridan 16.10.2018 480,00 Buy Goldman Sachs Heath Terry 17.10.2018 430,00 Overweight Piper Jaffray Michael Olson 17.10.2018

XETRA-Aktienkurs Netflix-Aktie:

251,78 EUR -0,74% (16.11.2018, 11:08)



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

251,69 EUR -1,78% (16.11.2018, 11:29)



Nasdaq-Aktienkurs Netflix-Aktie:

290,06 USD +1,16% (15.11.2018)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (16.11.2018/ac/a/n)







Los Gatos (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 480,00 oder 120,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Netflix-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Netflix Inc. hat am 16.10.2018 die Zahlen für das dritte Quartal 2018 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 16. Oktober zu entnehmen ist, sei Netflix nach einem mäßigen zweiten Quartal zuletzt wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. In Q3 habe der US-Videostreaming-Dienst knapp sieben Mio. neue Nutzer angelockt - bei einer eigenen Prognose von fünf Mio. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 34% auf knapp vier Mrd. USD gestiegen. Der Gewinn sei mit 403 Mio. USD (knapp 350 Mio Euro) mehr als drei Mal so hoch gewesen wie vor einem Jahr.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Netflix-Aktie anbetrifft, hat Goldman Sachs in einer Aktienanalyse vom 17.10.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Heath Terry, Analyst bei Goldman Sachs, hat sein "buy"-Rating bekräftigt und das Kursziel von 430,00 auf 480,00 USD angehoben. Netflix habe für Q3 sowohl im Inlands- als auch im Auslandsgeschäft besser als erwartete Kundenzahlen bekannt gegeben, so der Analyst. Die Korrelation zwischen den Ausgaben für das Programmangebot und dem Gewinn zusätzlicher Kunden sei offensichtlich. Netflix komme beim Ausbau der Kundenbasis besser voran als vom Markt im Durchschnitt angenommen. Im Hinblick auf die Cash-Profitabilität nähere sich das Unternehmen einem Wendepunkt. Terry glaube weiterhin an eine signifikante Outperformance der Netflix-Aktie.Die niedrigste Kursprognose für die Netflix-Aktie kommt von Morningstar. Die Analysten haben in einer Aktienanalyse vom 29.10.2018 ihr "sell"-Votum für die Netflix-Aktie mit einem Kursziel von 120,00 USD bekräftigt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Netflix-Aktie?Börsenplätze Netflix-Aktie: