Düsseldorf-Aktienkurs NetEase-Aktie:

201,02 Euro +0,64% (29.11.2018, 13:15)



Tradegate-Aktienkurs NetEase-Aktie:

201,53 Euro -1,88% (29.11.2018, 12:54)



Nasdaq-Aktienkurs NetEase-Aktie:

USD 229,08 -1,75% (29.11.2018, 15:34)



ISIN NetEase-Aktie:

US64110W1027



WKN NetEase-Aktie:

501822



Ticker Symbol NetEase-Aktie Deutschland:

NEH



Nasdaq Ticker-Symbol:

NETS



Kurzprofil NetEase Inc.:



NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, Nasdaq-Symbol: NTES), am 6. Juli 1999 gegründet, ist ein Technologieunternehmen. Das Unternehmen betreibt eine interaktive Online-Community in China und bietet über seine Online-Spiele, Internetmedien, E-Mail, E-Commerce und andere Unternehmen Inhalte und Dienstleistungen in chinesischer Sprache an. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Online Game Services; Werbedienstleistungen und E-Mail, E-Commerce und andere. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Anwendungen, Diensten und anderen Technologien für das Internet in China. (29.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hong Kong (www.aktiencheck.de) - NetEase-Aktienanalyse der Analystin Julia Pan von UOB Kay Hian:Im Rahmen einer Aktienanalyse rät Analystin Julia Pan vom Investmenthaus UOB Kay Hian die Aktien von NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, Nasdaq-Symbol: NTES) weiterhin zu kaufen.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Gaming-Sektor weisen die Analysten von UOB Kay Hian auf ein anhaltend schwieriges Umfeld für Onlinespiele hin. Nur wenige neue Spiele würden auf den Markt kommen und die Investitionen in Werbung würden zurückgehen. Zudem sollten Anleger die nachteiligen Auswirkungen einer strafferen staatlichen Regulierung beachten.PC-Spiele seien ein Bereich der auch in Q4/18 unter Druck stehen dürfte. Über mobile Geräte laufende Spiele könnten dagegen eine moderate Erholung verzeichnen.NetEase Inc. gehöre weiterhin zu den Marktführern. Das neue mobile Spiel "Night Falls: Survival" habe im November starkes Potenzial gezeigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NetEase-Aktie: